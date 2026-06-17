El Gobierno y el PSOE mantienen el respaldo a Zapatero mientras los socios esperaban "algo más"

Después de una declaración de más de tres horas en el interior de la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía imponer a José Luis Rodríguez Zapatero, como medidas cautelares, la retirada del pasaporte (también el diplomático) así como la obligación de comparecer de forma quincenal en sede judicial. El expresidente del Gobierno está siendo investigado por el caso 'Plus Ultra'.

Tras la salida del expresidente de la Audiencia, en torno a la una del mediodía, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido en el mensaje del Ejecutivo, que mantiene la confianza en el expresidente del Gobierno. "Nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia y seguimos exactamente igual", ha señalado el ministro.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, espera que Zapatero pueda dar explicaciones y que "la Justicia haga Justicia". Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales y ha añadido que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

Fuentes de Moncloa se adherían, minutos después, al comunicado emitido por el PSOE en que Ferraz muestra su respaldo al expresidente Zapatero.

PSOE: "Frente al ruido, defendemos el Estado de Derecho" Fuentes socialistas se han remitido, a través de un comunicado, "a la misma posición que ha defendido desde el primer día: defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia". Los socialistas recuerdan que el expresidente ha proclamado su inocencia y ha mostrado su voluntad de seguir ofreciendo "todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia". Por ese motivo, insisten, Zapatero "ha puesto voluntariamente a disposición del Tribunal una autorización universal para que pueda comprobarse la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier otro activo de su titularidad fuera de España". “🔴 Comienza #14HorasRNE con @SandraUrdin con la última hora de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional



▪️El juez Calama rechaza imponer medidas cautelares al expresidente y no le retirará el pasaporte, tal y como reclamaba la Fiscalía



🎙️ Informa @gema_alfaro



🔊… pic.twitter.com/aUlaPSzRpJ“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 17, 2026 "Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos", concluyen los socialistas, que reivindican el legado del expresidente del Gobierno, que durante su mandato "amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España". Un legado que, aseguran "sigue plenamente vigente". También el portavoz socialista, Patxi López, se ha mostrado "convencido" de que el expresidente del Gobierno podrá aportar las pruebas que demuestran su inocencia y ha dicho que "para nada" le parecía oportuna la medida solicitada por la Fiscalía para retirar el pasaporte a Zapatero.

Sumar: "Queríamos más que una explicación por escrito" Los socios, sin embargo, comienzan a mostrar cierta inquietud. Desde Sumar, Verónica Barbero ha mostrado cierta decepción, ya que "Zapatero es una persona relevante por eso queríamos algo más que una explicación por escrito", en referencia al comunicado emitido, tras su declaración, por el expresidente del Gobierno. Zapatero defiende su "decencia y honradez" en un comunicado: "Pido confianza. La verdad se abrirá paso" La portavoz de Sumar ha insistido en que esperan "más explicaciones": "No solo tiene que pedir confianza sino dar más explicaciones". Desde el mismo espacio político, Alberto Ibáñez ha señalado que "una cosa es el plano judicial, pero éticamente las explicaciones de Zapatero son insuficientes". En todo caso, el diputado de Sumar ha mostrado su rechazo a la medida cautelar planteada por la Fiscalía, que pretende retirar el pasaporte al expresidente: "Creo que el riesgo de fuga no existe", ha señalado. Ibáñez ha recordado que en su formación algunos entraron en política como reacción a "sus recortes", también ha reconocido parte de su legado, y entiende que Zapatero "pida confianza". "Pero en este momento no la tiene, que dé explicaciones", ha dicho Ibáñez, que pide "separar lo que es una investigación penal de lo ético", aunque "para las izquierdas no es asumible este comportamiento". El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha ofrecido una entrevista en el programa Mañaneros de TVE en el que se ha referido al comunicado de Zapatero: "Ojala tenga razón", ha dicho, porque, asegura "soy una de las personas mas deseosas de que todo quede en un invento mas". “Gabriel Rufián en 'Mañaneros 360'



Gabriel Rufián: "Hay que tener la casa limpia"#Mañaneros17Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/wiiHy8NYrW“ — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) June 17, 2026 Rufián ha asegurado, en todo caso, que "lo moral" es la clave, porque aunque "se puede ganar la batalla legal", el expresidente es "un referente para la izquierda". Respecto a la reacción del PSOE, Rufián asegura que le sorprende que esté "en el y tú más", aludiendo a otros expresidentes del Gobierno.