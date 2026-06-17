Sánchez evita hablar de Zapatero y Feijóo le acusa de "amordazar" al Congreso por impedir un adelanto electoral
- Este martes la Mesa del Congreso inadmitió una moción de PP y Junts para votar solicitar al Gobierno un adelanto electoral
- La sesión también ha estado marcada por la declaración que hacía al mismo tiempo el expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional
Han llegado este miércoles varios ministros sin corbata al cuello a la sesión de control. Quizás porque la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que estaba teniendo lugar simultáneamente en la Audiencia Nacional ya aprieta bastante al Ejecutivo. Sabiendo de esa circunstancia, el PP ha ido con todo desde el primer minuto en el Congreso de los Diputados.
"Es el presidente con más sospechas de corrupción de la historia de la democracia. Y por primera vez un expresidente está sentado delante de un juez. Ese que para usted es su faro moral. ¿Sigue contando con su apoyo Zapatero?", le ha cuestionado a Pedro Sánchez nada más iniciar la sesión el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
No se ha quedado ahí la crítica y Feijóo ha continuado elevando el tono de una sesión que no había hehco nada más que comenzar. "Mañana tenemos derecho a votar la continuidad de la legislatura. Pero es un cobarde y tiene miedo a la democracia", ha añadido Feijóo sacando al debate la negativa de la Mesa del Congreso la inadmisión de las enmiendas de PP y Junts para pedir elecciones en una votación que tiene lugar este jueves. "Ya no es que no quiera que votemos en urna, si no que no quiere que votemos en el parlamento", ha incidido Feijóo a un Sánchez al que ha acusado de "amordazar". "Sólo le diría una cosa: ánimo Pedro", ha zanjado el del PP, que ha agotado todo su turno de intervención antes de que Sánchez pudiese intervenir.
Sánchez no responde sobre Zapatero
Acto seguido el presidente del Gobierno ha vuelto a hacer, como viene siendo habitual, una defensa a ultranza de su acción de Gobierno y a pesar de la insistencia del PP no ha hecho ninguna referencia a Zapatero y les ha atacado con sus casos de corrupción.
"Veo que ha tomado la constumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. No podemos dialogar, aunque no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en Torquemada, siendo el presidente del PP designado para tapar la corrupción de Ayuso", ha atacado Sánchez.
No se ha quedado ahí el presidente del Gobierno, que ha defendido que su partido "gobierna para la gente" en contra del "voto sistemático" del PP. Y eso es lo que van a seguir haciendo, ha asegurado Sánchez. "Respecto a las elecciones, se van a celebrar. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018. Si es un mejor país o un peor país e, indiscutiblemente, es un mejor país", ha presumido Sánchez.
El presidente también ha aprovechado su turno de réplica a Feijóo para anunciar que el Consejo de Ministros va a aprobar el 29 de junio un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver los resultados del alto el fuego con Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Y le ha tendido la mano a Feijóo para que aporte "soluciones, propuestas y apruebe ese decreto". Aunque sin mucha esperanza parece de conseguir su apoyo. "A ver que votan ustedes", les ha señalado Sánchez.
El PNV pide a Sánchez convocar elecciones sin no consigue aprobar PGE
Este anuncio se suma al de la semana pasada de presentar presupuestos. Aunque las intenciones siguen sin convencer a uno de sus socios, el PNV. De hecho, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, se ha mostrado muy escéptica. "Hablar de presupuestos puede parecer una extravagancia con todos los casos judiciales, pero nuestra obligación es preguntar cómo pretende sacarlos adelante porque es evidente que ha perdido la mayoróa de investidura", ha avisado Vaquero. "¿Tres años diciendo que los va a traer y ahora es real el paso?", le ha cuestionado la diputada jeltzale que no ha escondido su desconfianza. "Le digo como Santo Tomás: ver para creer", ha añadido.
Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado
puede parecer una extravagancia teniendo en cuenta la agenda judicial
de su entorno
que ni el mundial de fútbol va a poder eclipsar.
Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas
es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes
con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante
porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura
Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de
presupuestos generales.
No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando
la perdiz
con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es
real su voluntad
Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer.
Y usted está acabando con la
fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista
Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en
el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo
sometida a una prueba de resistencia diaria que ver
merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno.
Hablemos claro, usted necesita como respirar
el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante, como
son los presupuestos generales del Estado.
Llevamos
tres años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año,
porque de él dependen medidas energéticas para nuestra industria
que necesita asegura su competitividad y puestos de trabajo.
Dependen los autónomos, las familias, la dependencia,
los que esperan un fondo suficiente para las víctimas del amianto.
Presidente, la lista de los que esperan es muy larga
La economía, las instituciones y la sociedad necesitan previsibilidad,
conocer las prioridades y rumbo de un gobierno necesitan
certidumbres y no las tienen.
Sin embargo, en este tiempo su gobierno, a base de prórrogas
presupuestarias, ha
construido, sin debate parlamentario, un presupuesto paralelo y está obligado
a aplazar decisiones importantes
y necesarias que afectan también a Euskadi.
Señor Sánchez, si su anuncio es real y el Gobierno quiere abrir una
negociación
presupuestaria deberá hacerlo dialogando y partiendo de la realidad
actual, porque tanto el contexto económico como el político
han cambiado. ¿Cuenta usted con una mayoría
suficiente para aprobar estos presupuestos?
¿Cómo
va a abordar el debate presupuestario?
Muchas gracias, señora Vaquero.
Señor Presidente. Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y, por tanto,
lo que tendremos que hacer es
presupuestario?
acordar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027
También lo he dicho, señoría, que esta legislatura es peculiar en cuanto
también los objetivos.
No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos
europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026, tenemos también que
culminar la aplicación total y
efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo
nuestra democracia, volver
a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos
territoriales que tiene nuestro país.
en tercer lugar, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de
Y, en tercer lugar,
señoría, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de estos
estos últimos tres años, a todas las crisis que han derivado de conflictos
últimos tres años, a todas las crisis que han
derivado de conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como también en
bélicos, tanto en Oriente Medio como también en Ucrania.
Ucrania.
Señoría, lo dije anteriormente a la respuesta del señor Feijó.
Señoría, lo dije a
El pasado mes de marzo aprobamos un Real Decreto-Ley
ley con medidas, con un escudo social para proteger a los hogares y también a
las empresas, al tejido
productivo, a la industria también vasca, ante los efectos de la guerra de
Irán perpetrada por
Estados Unidos y también por Israel.
Y creo que los resultados son francamente positivos.
No solamente hemos contenido la inflación,
se consolida el crecimiento económico, la creación de empleo y hemos
conseguido, logrado medidas que
han permitido, por ejemplo, con esos 500 millones de euros a los
agricultores el poder comprar fertilizantes y,
por tanto, salvar la época de cosecha y también con ello, ulteriormente, poder
contener
el aumento de los precios de los alimentos.
Eso se ha hecho gracias a ese Real Decreto-Ley.
Ayer mismo, hablando con los sectores
afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria
electrointensiva decía que,
gracias a estas medidas del Real Decreto-Ley lo que se está logrando es
contener o ahorrar un 14%
la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en
Euskadi.
¿Nuestra intención cuál es?
¿Negociar
con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos
prolongar esas medidas en
un escenario diferente, afortunadamente con el alto del fuego que se firmará
mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán
Respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿serán coherentes en cuanto
a la ambición social?
serán coherentes en cuanto a la transformación energética y digital que
estamos implementando y serán coherentes en
el rigor fiscal tanto en déficit público como en deuda pública
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Vaquero. Muchas gracias, presidenta.
Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura
Presente en los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un
acuerdo suficiente en esta Cámara,
disuélvala y convoque elecciones
Según Sánchez, hablarán con los grupos parlamentarios para que se abran a "dialogar, negociar y acordar unos nuevos presupuestos para 2027" y sean "coherentes". Aunque el líder del Ejecutivo ha reconocido que la legislatura es "peculiar en cuanto también los objetivos" porque el Gobierno debe terminar de ejecutar los fondos europeos o aplicar la ley de amnistía. En ese punto, Sánchez ha vuelto a defender las medidas del Gobierno que, entre otras cosas, ha presumido, consiguen "contener" la factura de la luz o la inflación.
Aunque no le han valido las explicaciones a Vaquero. "Estamos nadando en el último largo de esta legislatura, presente los presupuestos, negócielos, pero si no consigue apoyos suficientes de esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones", ha finalizado la diputada del PNV.
Cuerpo también elude responder sobre Zapatero
Si al comienzo de la sesión era Sánchez el que no respondía a ninguna cuestión sobre Zapatero y la declaración que estaba teniendo lugar al mismo tiempo en la Audiencia Nacional, posteriormente el PP y la oposición han centrado el foco en el vicepresidente Carlos Cuerpo.
"De técnico comercial a inspector de Hacienda, ¿usted ve normal que Zapatero no declarará sus joyas?", le ha cuestionado el responsable económico del PP, Juan Bravo. Aunque Cuerpo ha seguido el mismo guión que Sánchez. "De inspector de Hacienda a técnico comercial, su pregunta era si este Gobierno piensa en las familias españolas, por tanto permítame que le conteste", ha salido al paso el vicepresidente. "Todas las actuaciones del Gobierno están orientadas a reforzar el estado de bienestar y proteger y promover mayor prosperidad de nuestras familias", ha añadido Cuerpo.
Primero, la siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Bravo
Baena, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera.
Señor Cuerpo
de técnico comercial a inspector de Hacienda, ¿usted ve normal que Zapatero
no declarara sus joyas?
Muchas gracias, señor Bravo.
palabra. Gracias, presidenta.
Señor vicepresidente, por favor, silencio.
Señor Bravo, técnico comercial, inspector de Hacienda, su pregunta es
¿este gobierno piensa en las familias españolas?
Tiene la
Por lo tanto, permítame que le conteste a su pregunta.
Todas las actuaciones de política económica de este gobierno están
orientadas a reforzar el Estado y el bienestar y, por lo tanto, a proteger y
a promover, en este caso, por
supuesto, una mayor prosperidad en nuestras familias.
Un indicador resumen para ver cómo estamos actuando para favorecer a
las familias. Ese número de familias que tienen
dificultades para llegar a final de mes ha caído en 6 puntos
porcentuales desde que está este Gobierno en marcha, señoría.
Esto es una indicación clara de cómo se preocupa este Gobierno
por las familias. ¿Cómo se preocupan ustedes allí donde
gobiernan, señoría?
Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Bravo. Señor Cuerpo, el que calla, otorga
Ustedes han pasado de reconocer los hechos a buscar la prescripción para
evitar la condena de cárcel
Lo que ya sabemos es que el socialismo no es tener poco y ser capaz de
compartir mucho
es robar mucho y no ser capaz de compartir nada.
Mire, usted es Sanchismo puro
está aquí desde el principio y además ha copiado la peor de las prácticas y
él no contesta nada
Pero estoy como vicepresidente de todos, tiene la obligación de responder
por la gestión del gobierno con las familias españolas
Analicemos. Usted nos ha privado de la oportunidad
de 160.000 millones de fondos europeos que muchos
se van a quedar sin ejecutar.
La señora Díaz nos lleva a las mayores tasas de desempleo efectivo, 3,2
millones de personas
desempleadas. La señora Agesen nos apagó el país, nos
llevó a negro y después de un año no ha dado
ni una sola explicación.
El Ministerio de Justicia ataca a los jueces y a la independencia judicial
El señor Marlaska no protege, desprotege a la Policía y a la Guardia
Civil, desprotege a los que nos protegen
del señor Puente, que vamos a decir.
Recibió el transporte ferroviario como referencia mundial y hoy es
un riesgo subirnos en el tren y todavía no sabemos qué pasó.
Si hablamos de viviendas desde que ustedes llegaron,
a los españoles les cuesta un 50% más alquilar, un 65% más comprar y ustedes
protegen a los ocupas
La señora García su mérito es haber creado una huelga Nacional de médicos
que dura 12 meses.
Si hablamos
de seguridad e inmigraciones, barra libre de regularizaciones, olvidando lo
que les decía el riesgo de la Policía Nacional
Si hablamos de igualdad, pulseras fake, que no protege a las mujeres.
Si hablamos del Ministerio de Hacienda, en tres años
no ha encontrado tiempo para hacer presupuestos.
Ahora, para construir un infierno Fiscal que nos asfixie, sí.
Señor Cuerpo, ¿pero esto
qué es? Si nada funciona y cada día nos
levantamos con un caso de corrupción que le salpica a ustedes,
solo queda una salida, solo una.
Márchense, márchense de una vez y devuélvan
la palabra a los españoles
Muchas gracias
Señor Bravo
Señor vicepresidente, primero cuando quiera.
Gracias, señor
primero cuando quiera.
gracias. Muchas gracias, señor Bravo.
Gracias, señor Bravo.
Permítame que le devuelva el consejo, en este caso desde el respeto
Señor vicepresidente,
profesional que le tengo.
No se deje usted llevar por la dinámica de sus compañeros.
No lo necesita. Y permítame volver a las actuaciones
específicas
que ha realizado este Gobierno en pro de las familias.
Voy a ir rápido porque la lista es larga.
Apoyo a la educación de cero
3 años, presupuesto récord más de 600 millones, la mayor escolarización de la
historia por encima de la media
Europea. Incremento de los permisos por
nacimiento hasta 19 semanas, récord en el presupuesto de becas, más de un 80%
desde el 2018, récord en las plazas de FP llegando a 1,2 millones con una tasa
de empleabilidad por encima
del 90%. Incremento del 66% del salario mínimo
interprofesional que beneficia en particular a nuestros jóvenes
Reducción del paro juvenil en 11 puntos porcentuales.
Reducción del abandono escolar hasta el 12% en línea con la Unión Europea y
en mínimos históricos.
Un incremento en el número de hogares con todas sus personas ocupadas en más
de 1,5%
millones, protección de rentas y poder adquisitivo que hace que nuestro poder
adquisitivo se haya
recuperado por encima de todos nuestros mayores socios.
Blindaje de pensiones, reducción de la subida de precios
de carburantes, más de un punto de amortiguación de la subida del IPC,
medidas también para aliviar la emergencia
habitacional, algunas de ellas, casi todas, en contra de su grupo, entre
ellas los avales a los jóvenes,
presupuesto récord en cuanto al incremento del parque de vivienda,
parque público, con nuestro plan estatal de hasta 7.000 millones
En definitiva, señoría, políticas para beneficiar y proteger a nuestras
familias.
Mi pregunta diría
qué están haciendo ustedes, como he dicho anteriormente, en sus comunidades
autónomas donde tienen un presupuesto récord, por
ejemplo, Madrid o Andalucía, incremento récord en materia de ingresos y siguen
a la cola en materia de
gasto en sanidad y en educación por habitante.
¿A cambio de qué? Reducción de patrimonio y reducción de
sucesiones y donaciones.
¿Qué hacen ustedes, señoría?
La evasiva a la pregunta realizada, que no planteada por Bravo, le ha servido al 'popular' para sacar una conclusión. "El que calla otorga. Han pasado de reconocer los hechos a buscar la prescripción para evitar la condena de cárcel. Lo que ya sabemos es que el socialismo no es tener poco y ser capaz de compartir mucho, es robar mucho y no ser capaz de compartir", le ha respondido Bravo.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)