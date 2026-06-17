Sánchez evita hablar de Zapatero y Feijóo le acusa de "amordazar" al Congreso por impedir un adelanto electoral

Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado

puede parecer una extravagancia teniendo en cuenta la agenda judicial

de su entorno

que ni el mundial de fútbol va a poder eclipsar.

Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas

es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes

con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante

porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura

Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de

presupuestos generales.

No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando

la perdiz

con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es

real su voluntad

Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer.

Y usted está acabando con la

fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista

Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en

el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo

sometida a una prueba de resistencia diaria que ver

merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno.

Hablemos claro, usted necesita como respirar

el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante, como

son los presupuestos generales del Estado.

Llevamos

tres años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año,

porque de él dependen medidas energéticas para nuestra industria

que necesita asegura su competitividad y puestos de trabajo.

Dependen los autónomos, las familias, la dependencia,

los que esperan un fondo suficiente para las víctimas del amianto.

Presidente, la lista de los que esperan es muy larga

La economía, las instituciones y la sociedad necesitan previsibilidad,

conocer las prioridades y rumbo de un gobierno necesitan

certidumbres y no las tienen.

Sin embargo, en este tiempo su gobierno, a base de prórrogas

presupuestarias, ha

construido, sin debate parlamentario, un presupuesto paralelo y está obligado

a aplazar decisiones importantes

y necesarias que afectan también a Euskadi.

Señor Sánchez, si su anuncio es real y el Gobierno quiere abrir una

negociación

presupuestaria deberá hacerlo dialogando y partiendo de la realidad

actual, porque tanto el contexto económico como el político

han cambiado. ¿Cuenta usted con una mayoría

suficiente para aprobar estos presupuestos?

¿Cómo

va a abordar el debate presupuestario?

Muchas gracias, señora Vaquero.

Señor Presidente. Muchas gracias, señora presidenta.

Nosotros somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y, por tanto,

lo que tendremos que hacer es

presupuestario?

acordar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027

También lo he dicho, señoría, que esta legislatura es peculiar en cuanto

también los objetivos.

No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos

europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026, tenemos también que

culminar la aplicación total y

efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo

nuestra democracia, volver

a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos

territoriales que tiene nuestro país.

en tercer lugar, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de

Y, en tercer lugar,

señoría, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de estos

estos últimos tres años, a todas las crisis que han derivado de conflictos

últimos tres años, a todas las crisis que han

derivado de conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como también en

bélicos, tanto en Oriente Medio como también en Ucrania.

Ucrania.

Señoría, lo dije anteriormente a la respuesta del señor Feijó.

Señoría, lo dije a

El pasado mes de marzo aprobamos un Real Decreto-Ley

ley con medidas, con un escudo social para proteger a los hogares y también a

las empresas, al tejido

productivo, a la industria también vasca, ante los efectos de la guerra de

Irán perpetrada por

Estados Unidos y también por Israel.

Y creo que los resultados son francamente positivos.

No solamente hemos contenido la inflación,

se consolida el crecimiento económico, la creación de empleo y hemos

conseguido, logrado medidas que

han permitido, por ejemplo, con esos 500 millones de euros a los

agricultores el poder comprar fertilizantes y,

por tanto, salvar la época de cosecha y también con ello, ulteriormente, poder

contener

el aumento de los precios de los alimentos.

Eso se ha hecho gracias a ese Real Decreto-Ley.

Ayer mismo, hablando con los sectores

afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria

electrointensiva decía que,

gracias a estas medidas del Real Decreto-Ley lo que se está logrando es

contener o ahorrar un 14%

la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en

Euskadi.

¿Nuestra intención cuál es?

¿Negociar

con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos

prolongar esas medidas en

un escenario diferente, afortunadamente con el alto del fuego que se firmará

mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán

Respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿serán coherentes en cuanto

a la ambición social?

serán coherentes en cuanto a la transformación energética y digital que

estamos implementando y serán coherentes en

el rigor fiscal tanto en déficit público como en deuda pública

Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Vaquero. Muchas gracias, presidenta.

Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura

Presente en los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un

acuerdo suficiente en esta Cámara,

disuélvala y convoque elecciones