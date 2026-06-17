Declaración de Zapatero y última hora política, en directo hoy: Zapatero declara ante el juez Calama

La jornada política de este miércoles está marcada por la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Una declaración que se produce en el marco del caso Plus Ultra, donde se investiga el rescate a la aerolínea con fondos públicos, y que llega pocos días después de conocer que las joyas que la UDEF encontró en su despacho están valoradas en más de un millón de euros.

Desde las 9 de la mañana Zapatero acudirá a la Audiencia Nacional a sentarse ante el juez Pedraz, magistrado que lleva la causa. Simultáneamente, el Gobierno afronta una de las sesiones de control más tensas que se recuerdan. Todo ello en la misma semana que el juez Peinado está pendiente de tomar una decisión respecto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la investigación que tiene abierta, y toda España está pendiente de la primera sentencia del caso Koldo que afecta al exministro José Luis Ábalos. Una sentencia que se espera conocer de manera inminente.