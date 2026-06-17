Declaración de Zapatero y última hora política, en directo hoy: Zapatero declara ante el juez Calama
- La jornada política viene marcada por la declaración del expresidente del Gobierno y la sesión de control
La jornada política de este miércoles está marcada por la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Una declaración que se produce en el marco del caso Plus Ultra, donde se investiga el rescate a la aerolínea con fondos públicos, y que llega pocos días después de conocer que las joyas que la UDEF encontró en su despacho están valoradas en más de un millón de euros.
Desde las 9 de la mañana Zapatero acudirá a la Audiencia Nacional a sentarse ante el juez Pedraz, magistrado que lleva la causa. Simultáneamente, el Gobierno afronta una de las sesiones de control más tensas que se recuerdan. Todo ello en la misma semana que el juez Peinado está pendiente de tomar una decisión respecto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la investigación que tiene abierta, y toda España está pendiente de la primera sentencia del caso Koldo que afecta al exministro José Luis Ábalos. Una sentencia que se espera conocer de manera inminente.
En directo, declaración de Zapatero y última hora política
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8:40
El PP, el PNV y Podemos preguntarán a Sánchez en la sesión de control
En esta jornada de intensa actualidad, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace una semana ya hablaba de "basura" de legislatura, elevará el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno preguntándole "cuánto tiempo más va a mantener esta situación de degradación política".
El PNV aprovechará la sesión de control para preguntar a Sánchez, cómo va a "abordar" el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 para aprobarlos.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los planes del Gobierno "a partir de ahora", con todas las investigaciones judiciales sobre miembros del PSOE y el entorno del presidente.
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8:35
En la Audiencia Nacional todo está listo para la declaración del expresidente del Gobierno
En las puertas de la Audiencia Nacional en Madrid ya se nota más movimiento cuando sólo quedan unos minutos para que llegue el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que accederá por la misma puerta que lo hacen los magistrados.
“Zapatero, primer expresidente en la historia de la democracia que declara como investigado https://t.co/aIFRnVyDHi #LaHora17J pic.twitter.com/sokhfNvAoL“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 17, 2026
Zapatero, que ha sido citado a declarar a las 9:00 horas, tendrá que declarar no sólo en relación con las presuntas irregularidades en la utilización del rescate de Plus Ultra, sino también sobre las joyas localizadas en su despacho, cuyo valor ascendería a más de un millón de euros según un primer peritaje.
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8:27
El volcado del móvil de un investigado, clave para la defensa de Zapatero
Uno de los asuntos clave de la defensa Zapatero, que va a ser el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción, es la reclamación al juez para que solicite a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.
El letrado de Zapatero, Víctor Moreno, puso de manifiesto en un escrito la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.
Todo ello después de conocerse que Calama solicitó "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Reyes, de donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía analizó mensajes entre algunos investigados que sitúan a Zapatero detrás de la operación para el rescate de Plus Ultra.
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8:18
"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad"
El expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hace un mes tras conocerse la investigación por las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra a través de un vídeo que toda su actividad se había desarrollado siempre "con el más absoluto respeto a la legalidad". Este miércoles podrá defender su inocencia ante el juez José Luis Calama, también en relación con las joyas que se localizaron en la caja fuerte en su despacho.
“¿¿ "Zapatero declara hoy ante el juez Calama para aclarar su papel en el rescate de Plus Ultra y sobre la pieza separada que ha abierto el magistrado por las joyas encontradas en su despacho"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 17, 2026
¿¿Escucha @LasMananas_rne con @JuanraLucas
¿ En DIRECTO https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/kyjJ3c3Uog“
El juez le imputa cuatro delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental en una causa en la que también se investiga la actividad de sus hijas.
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8:05
Zapatero, primer expresidente imputado, declara ante el juez por sus influencias y joyas
Todos los detalles en la crónica de María José Artuch
José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.
A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
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8:03
Las presuntas irregularidades con el rescate de Plus Ultra y las joyas
La declaración de Zapatero como investigado por las presuntas irregularidades en la utilización del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones llega después de que el juez instructor, José Luis Calama, haya rechazado la petición del exlíder socialista para que sólo se le pregunte por Plus Ultra y no por las joyas que descubrió la Policía Nacional, ya que alegaba que quería más tiempo para preparar su defensa.
El magistrado le ha replicado este martes que no existe "indefensión", porque los hechos son "plenamente conocidos".
Calama ha convocado a Zapatero para el miércoles y el jueves, a partir de las 9.00 horas, tras imputarle en mayo como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".
Se prevé que el expresidente acceda por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de hacerlo por la habitual para visitantes, una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que la Audiencia Nacional ha autorizado.
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8:01
Buenos días. La actualidad de este miércoles 17 de junio viene marcada por la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones.
La declaración de Zapatero coincide con la sesión de control al Gobierno en la que las causas judiciales van a ser uno de los ejes de debate, después de que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, rechazara llevar a debate una enmienda de Junts que instaba a la Cámara Baja a que pidiera al Gobierno un anticipio electoral.