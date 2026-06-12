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El juez Pedraz cita el próximo 25 de junio a Teijelo, abogado de Santos Cerdán, como imputado en el caso Leire Díez

  • Su imputación se produce después de que la Fiscalía admitiera dos reuniones con él y Leire Díez
Santos Cerdán, junto a su abogado Jacobo Teijelo, ahora también investigado por el caso Leire Díez
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán junto a su abogado Jacobo Teijelo, en una imagen de cuando salió de prisión el pasado mes de noviembre. EFE/ Rodrigo Jiménez
Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado el 25 de junio a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre la presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales sobre PSOE y Gobierno en la que también está imputada la exmilitante socialista Leire Díez.

La UCO cree que Cerdán y Leire Díez lideraban una trama para "proteger los intereses" judiciales de Sánchez o el PSOE
La UCO cree que Cerdán y Leire Díez lideraban una trama para "proteger los intereses" judiciales de Sánchez o el PSOE Mª Carmen Cruz Martín

En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el juez Pedraz cita a Teijelo a declarar a las 10:00 horas del 25 de junio, "dada cuenta por recibido el anterior escrito del Ministerio Fiscal informando al traslado conferido de las contestaciones recibidas de la Fiscalía General del Estado y del Fiscalía Superior de Extremadura".

Esta citación se produce después de que se conociera que la Fiscalía General del Estado admitiera que tanto él como Díez mantuvieron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, 'número dos' del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía General del Estado reconoce dos reuniones entre Leire Díez, Teijelo y la mano derecha de García Ortiz
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(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)

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