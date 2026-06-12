El juez Pedraz cita el próximo 25 de junio a Teijelo, abogado de Santos Cerdán, como imputado en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado el 25 de junio a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, en la causa sobre la presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales sobre PSOE y Gobierno en la que también está imputada la exmilitante socialista Leire Díez.

En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el juez Pedraz cita a Teijelo a declarar a las 10:00 horas del 25 de junio, "dada cuenta por recibido el anterior escrito del Ministerio Fiscal informando al traslado conferido de las contestaciones recibidas de la Fiscalía General del Estado y del Fiscalía Superior de Extremadura".

Esta citación se produce después de que se conociera que la Fiscalía General del Estado admitiera que tanto él como Díez mantuvieron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, 'número dos' del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz.

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