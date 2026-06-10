Leire Díez denuncia que varias agendas incautadas por la UCO no son suyas o son de otra época diferente a la investigación

La exmilitante socialista Leire Díez ha denunciado que varias de las libretas y agendas que incautó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son suyas, y que otras, aunque le pertenecen, "exceden el marco temporal" en el que se centra la investigación en su contra (2021-2023), por lo que ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que las retire de las diligencias.

En los últimos días se han ido conociendo anotaciones de cuadernos y documentos que la UCO intervino en el denominado caso Leire Díez, algunas de las cuales los investigadores han atribuido a la también extrabajadora de las empresas públicas Correos y Enusa.

En un nuevo recurso presentado en la Audiencia Nacional, la defensa de Leire Díez asegura que hay cuatro agendas que pertenecen al dueño de "uno de los domicilios en el que se practicó la entrada y registro" el día en que la exmilitante fue detenida, el 10 de diciembre de 2024. Además, reprocha la abogada que la UCO las incautó pese a que Díez les notificó que no eran suyas, y asegura asimismo que hay otros documentos donde figuran anotaciones que no casan con su letra.

La letrada indica que "se han incorporado a las actuaciones documentos que ni tienen relación con los hechos objeto de investigación, ni corresponden al periodo temporal al que se contrae la misma", que entiende "comprendido entre los años 2021 y 2023", y que "ni siquiera" le pertenecen.

Pide excluir agendas intervenidas por exceder el periodo investigado Así las cosas, la abogada solicita a Pedraz que acuerde, mientras "no exista expurgo materializado físicamente y resolución judicial motivada de inclusión", la retirada de las actuaciones de "todos los documentos y archivos ya incorporados relativos a un periodo temporal distinto de 2021 a 2023", aquellos "que contengan datos médicos o personales de cualquier tipo" y en los que "se incluyan en documentos que sean propiedad de terceros". Sí que son suyas, por ejemplo, una libreta azul o una agenda de 2025 que la UCO le atribuye en algunos de sus informes, si bien la defensa alega que esos documentos exceden el "límite temporal de la investigación (2021 a 2023)" y contienen datos personales, como asuntos médicos o reuniones con su abogados, que "debieron ser objeto de expurgo". En estas libretas, por ejemplo, figuran alusiones a jueces, fiscales, abogados, políticos o miembros de las Fuerzas de Seguridad, referencias a comisiones de investigación parlamentaria o causas judiciales. "ZP", "Marchena" o "Ayuso" aparecen en la libreta azul; mientras que la agenda de 2025 contiene anotaciones como "Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con PS".