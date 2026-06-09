El Gobierno mantiene que Sánchez no sabía nada de "las andanzas" de Leire mientras Sumar redobla la presión al PSOE

El Gobierno insiste, una vez más, en que el presidente Pedro Sánchez nunca se vio con la exmilitante del PSOE Leire Díez y que tampoco sabía nada de "sus andanzas". Así se ha expresado este martes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha insistido en el mensaje de "tolerancia cero" ante la corrupción. Saiz, asimismo, ha negado que el jefe del Ejecutivo se haya reunido con Díez, investigada en estos momentos por la justicia.

Según la portavoz del Gobierno, "el presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Elma Saiz se ha manifestado en unos términos similares a los que hizo hace pocos días Pedro Sánchez a su llegada la cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, que tuvo lugar en Tivat (Montenegro).

Los periodistas también ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la actitud del PSOE, que en su día expulsó y pidió sus actas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y no ha tomado medidas ante el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el cas Plus Ultra. En este punto, la portavoz ha asegurado que la posición del Gobierno ante la corrupción es "absolutamente coherente", añadiendo que "somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la justicia, de confiar en la justicia".

Saiz, asimismo, ha evitado hablar sobre la citación de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a declarar como testigo en el caso Leire después de que un informe un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez.

Fuentes del Gobierno muestran "pleno respaldo a Narbona" y ven "razonable" el intercambio de mensajes entre la presidenta del partido y Leire Díez. En este sentido, defienden que no hay "nada ilegal".

La UCO pide al Ministerio de Justicia información sobre la nacionalidad de un viceministro de Chávez También desde el Ejecutivo detallan que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en el ministerio de Justicia para pedir los expedientes de nacionalización de Nervis Villalobos (viceministro de Hugo Chávez) en el marco del caso Leire, asegurando que "se le ha entregado toda la información". Fuentes del Gobierno informan a RTVE que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aportado esta documentación tras acudir esta mañana los agentes a la sede para cumplir con el requerimiento efectuado este lunes por el juez Santiago Pedraz. Este asunto ha impactado de lleno en la sesión de control al Gobierno en el Senado, preguntando la portavoz del PP en la Cámara Baja, Alicia García, al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. En su respuesta, el vicepresidente ha criticado los "continuos judicios paralelos" y promete toda la colaboración con la justicia. "Lo que mantiene este Gobierno es un profundo respecto por la acción de la justicia y por los tiempos de la actuación de la justicia", ha sostenido.

Sumar redobla la presión y pide más explicaciones al PSOE Desde Sumar redoblan la presión al PSOE, su socios en el Ejecutivo, para que den más explicaciones sobre el alud de casos que acechan a los socialistas. "Tenemos una línea roja con la financiación ilegal, pero no es de lo que se está hablando en estos procedimientos. Hasta ahora lo que vemos es la necesidad de dar explicaciones y ser más claras", ha dicho en Las Mañanas de RNE la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. La portavoz parlamentaria ha indicado, no obstante, que actuarán "en consecuencia" sobre los procedimientos judiciales y casos de corrupción que afectan el PSOE. " ““ También desde Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha exigido a los socialistas no enrocarse en el caso Leire Díez. "No nos hemos caído de un guindo", ha dicho en rueda de prensa. Ibáñez ha añadido que la comparecencia del presidente del Gobierno el 24 de junio en el Congreso "llega tarde" y que tendrá que servir "para muchas cosas". El diputado de Compromís, además, ha recordado que en julio del año pasado, cuando se imputó al exsecretario de Organización Santos Cerdán, el presidente se comprometió con los grupos de investidura a una agenda de lucha contra la corrupción y la democratización del Estado que "no se ha terminado de cumplir".