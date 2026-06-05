Leire Díez anotó en su agenda una "reunión con PS" pero Moncloa niega que se viese con Sánchez

Este viernes se han conocido nuevas anotaciones de la exmilitante del PSOE y supuesta fontanera del partido, Leire Díez. En una de las agendas intervenidas por la UCO y que se incluye en el sumario del caso Leire que investiga la Audiencia Nacional, aparece una cita el 3 de febrero: "Reunión con P.S".

Inmediatamente después de su publicación, fuentes de Moncloa se han apresurado a desmentir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido nunca con Díez. "Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez como se está insinuando en algunas informaciones", han asegurado tajantemente desde el Gobierno. Además, aseguran que ese día tuvo una reunión en Bruselas y participó en el retiro informal de líderes de la Unión Europea.

"En línea con lo apuntado esta mañana por el jefe del Ejecutivo en sus declaraciones a los medios de comunicación, el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado", han añadido fuentes de Moncloa.

Junto al "Reunión con PS" también hay otras anotaciones en la agenda como "Pedro no se fía del DAO" o "Marlaska y el SE están pillados por la UCO". Una agenda que está repleta de alusiones sin contexto a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales.

Una agenda repleta de anotaciones Se trata de una agenda de 2025, con una portada con el nombre de "Cantabria" y una foto del mar que obra en el sumario de la causa sobre una presunta trama que intentaba desbaratar causas que afectasen al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Leire Díez. Nombres de ministros como Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Óscar Puente u Óscar López se pueden leer en las páginas de esta libreta que la UCO atribuye a Díez y que forma parte del sumario del caso, al que ha tenido acceso RTVE. "Pedro no se fía del DAO. Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo. La puede filtrar. DGP investigará a la UCO", son algunas frases que aparecen, sin contexto ni fecha, en la agenda. Otras se refieren al ministro del Interior, que recientemente ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras saberse que se reunió varias veces con Leire Díez. "Marlaska y el SE están pillados por la UCO", "prácticas ilegales de la G.C." o "Cloacas G.C." son anotaciones relacionadas con la Guardia Civil -hay una que dice que es "un gran cuerpo"-, que se suman a alusiones a algunas unidades como la UCO o la UCE, o a miembros, como "Antonio Balas: peligroso" -en referencia al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, investigador de muchas causas de corrupción-, o "EX GC María Gámez", sobre la exdirectora del cuerpo.