El PP cita a la directora de la Guardia Civil en el Senado y pide su dimisión y la de Marlaska: "Mienten a todo el mundo"
- Piden la comparecencia urgente de Mercedes González en el Senado: "A poder ser la próxima semana"
- El PP dice que "había una cloaca en el PSOE a servicio de Sánchez": "Que se vayan"
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que reconoció haberse reunido en dos ocasiones con la exmilitante socialista Leire Díez, aunque dijo que jamás hablaron de perjudicar a la UCO, tendrá que dar explicaciones en el Senado, donde ha sido citada por el Partido Popular. Este viernes se reunirá la mesa de la comisión de Interior de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, para fijar esa comparecencia de la directora de la Guardia Civil solicitada por los populares.
Fuentes del PP aseguran que han registrado esta petición "ante la extrema gravedad de lo que estamos conociendo", y también "ante las diferentes versiones que ha dado el Gobierno y la propia directora de la Guardia Civil". Por todo ello, el PP considera "imprescindible" que rinda cuentas ante las Cortes en una comparecencia "urgente", que quieren que se celebre "a poder ser la próxima semana".
Según el PP "Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo". Aseguran que "su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil", cuya situación tachan de "insostenible".
El PP pide la dimisión de Marlaska y Mercedes González
El Partido Popular ha subido la intensidad de su ofensiva contra el Gobierno tras la defensa que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Desde la red social X la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, acusa al gobierno de mentir: "Mienten a todo el mundo y todo el tiempo porque saben que están conociendo es verdad", ha escrito Muñoz.
Este viernes el ministro Marlaska ha reiterado la confianza en Mercedes González, que acapara todos los focos desde que reconoció haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, aunque dijo que jamás hablaron de perjudicar a la UCO.
La portavoz popular insiste en que el ejecutivo miente, por lo que ha pedido la dimisión de Grande Marlaska y también de la directora de la Guardia Civil.
“Mienten.— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) June 5, 2026
Mienten a todo el mundo y todo el tiempo porque saben que lo que estamos conociendo es verdad.
La directora de la Guardia Civil y
Marlaska están tardando en dimitir.“
En la misma línea se ha pronunciado esta mañana el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la red social X. Tras acusar a "todos" de mentir, asegura que "había una cloaca en el PSOE al servicio de Sánchez". "Urge que se vayan y podamos devolver la decencia a la política en este país", ha insistido.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)