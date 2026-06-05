El PP cita a la directora de la Guardia Civil en el Senado y pide su dimisión y la de Marlaska: "Mienten a todo el mundo"

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que reconoció haberse reunido en dos ocasiones con la exmilitante socialista Leire Díez, aunque dijo que jamás hablaron de perjudicar a la UCO, tendrá que dar explicaciones en el Senado, donde ha sido citada por el Partido Popular. Este viernes se reunirá la mesa de la comisión de Interior de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, para fijar esa comparecencia de la directora de la Guardia Civil solicitada por los populares.

Fuentes del PP aseguran que han registrado esta petición "ante la extrema gravedad de lo que estamos conociendo", y también "ante las diferentes versiones que ha dado el Gobierno y la propia directora de la Guardia Civil". Por todo ello, el PP considera "imprescindible" que rinda cuentas ante las Cortes en una comparecencia "urgente", que quieren que se celebre "a poder ser la próxima semana".

Según el PP "Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo". Aseguran que "su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil", cuya situación tachan de "insostenible".