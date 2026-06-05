Marlaska respalda a la directora de la Guardia Civil y descarta cesarla: "No había ningún encuentro relacionado con la trama"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no hubo ningún encuentro entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González y la exmilitante del PSOE Leire Díez investigada por una presunta trama para desestabilizar procesos de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectarían al entorno del PSOE o del Gobierno y ha descartado cesarla.

"No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación ninguna referencia a la trama, hechos absolutamente graves", ha dicho tras conocerse los audios en los que Leire Díez afirma que la directora de esta institución era "de su confianza" y después de que Mercedes González haya asegurado en un comunicado que cortó la relación cuando Leire le pidió que recuperara al comandante Rubén González, implicado en el caso Koldo, en su cargo.

“🔴Fernando Grande-Marlaska defiende la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la confianza en la directora de la Guardia Civil



▪️Asegura que no va a cesar a Mercedes González, pese a sus encuentros con Leire Díez



🎙️@letiaudi pic.twitter.com/8AOQYmntjp“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 5, 2026

Al ser preguntado en la rueda de prensa convocada con motivo de la activación del Centro de Mando (CENAM) para la visita del papa, Marlaska ha calificado los hechos en investigación "de gravedad manifiesta" , ha asegurado que le "incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos y que deben ser objeto de investigación".