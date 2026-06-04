La directora de la Guardia Civil asegura que rechazó readmitir a un agente sancionado como le pidió Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que mantuvo tres encuentros con la ex militante del PSOE Leire Díez, aunque asegura que "jamás" para perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO). Asimismo, sostiene que cortó la relación cuando esta le pidió que recuperara al comandante Rubén González, implicado en el 'caso Koldo', en su cargo.

"La señora Díez le plantea [...] si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro", afirma un la Guardia Civil en un comunicado.

La nota hace referencia a los audios publicados en los que Leire Díez afirma que la directora de esta institución era "de su confianza" y explica cuál era la relación entre ambas. En una conversación con el empresario Javier Dolset, Jacobo Teijelo (abogado de Santos Cerdán) y el guardia civil Juan Sánchez Yepes, Díez asegura: "Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil", que "es de mi confianza".

Reconoce dos encuentros La nota expone que Díez y González habían mantenido intercambios por WhatsApp cuando González era Delegada del Gobierno en Madrid y Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos. Sin embargo, los mensajes eran "relativos a las movilizaciones laborales" que afectaban a la empresa de reparto, no produciéndose ningún encuentro en persona hasta el nombramiento de González como directora general de la Guardia Civil. En un primer encuentro en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil, Leire Díez, le "traslada su nueva situación laboral" como "(periodista) freelance". "No se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo", afirma el comunicado, que asegura que se vieron durante 15 minutos y que González "entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral". El segundo encuentro, tras demorarse varias veces, se produce meses después "en las mismas circunstancias que las anteriores", sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil. Sin embargo, la nota añade que "en un momento determinado, la señora Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo" y es ahí cuando le pregunta si Rubén Villalba —en suspensión de empleo y sueldo por su implicación en el 'caso Koldo'— podía "retornar a su puesto". Rubén Villalba fue uno de los primeros detenidos del caso y figura en los informes de la UCO como el que facilitaba "líneas de comunicación seguras" y teléfonos móviles sin control oficial.

El sumario recoge tres reuniones Según un atestado de la UCO incluido en el sumario del caso Leire Díez —sobre la presunta trama que buscaba desbaratar causas que perjudicaran al PSOE o a Pedro Sánchez — la directora de la Guardia Civil se reunió "al menos" tres veces con Díez y le habría hecho llegar "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando". El atestado menciona una relación "previa" al nombramiento González, que continúa tras acceder al cargo, y da fechas de los tres encuentros: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. La Guardia Civil asegura que, tras ese segundo encuentro presencial, ambas "no vuelven a mantener encuentro alguno". La nota explica que, cuando los medios hacen pública la participación de Díez en una reunión "atacando a agentes de la Guardia Civil", González se reunió con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, "mostrándoles su máximo apoyo y respaldo".