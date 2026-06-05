Sánchez niega ser el 'one': "Nunca se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez, no las hubiera tolerado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes ser el "one", como deduce la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las conversaciones incorporadas en el sumario del caso Leire Díez, y ha asegurado que de haber conocido "las andanzas" de la exmilitante socialista, "no las hubiera tolerado".

"Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque si se me hubiera informado no las hubiera tolerado", ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada la cumbre de la UE con los Balcanes en Montenegro.

Los ministros dicen que "no hay nada" que acredite que Sánchez lo supiera Varios ministros han afirmado este viernes que "no hay absolutamente nada" que acredite que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tuviera ningún conocimiento" del caso Leire que instruye la Audiencia Nacional sobre la presunta trama que trataba de desbaratar las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al propio Gobierno, y han considerado que "no son más que conjeturas". "Todo es un show", han añadido. La UCO deduce que el "one" al que se refiere Leire Díez solo puede ser Pedro Sánchez Inés P. Chávarri En declaraciones en Luxemburgo, a su llegada al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que Pedro Sánchez "es una persona íntegra" y que cuando ha tenido conocimiento de algún comportamiento irregular ha puesto "pie en pared", en alusión a los casos que afectan a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha expulsado del partido a quien pudiera haber cometido irregularidades. 00.43 min El Gobierno dice que "no hay nada" que acredite que Sánchez conocía el caso Leire: "Todo es un show" "Y no tiene conocimiento de esto porque el presidente es una persona integra, que cuando tiene conocimiento de cualquier irregularidad pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad", ha asegurado. Previamente, en declaraciones a Cope, Bolaños ha asegurado que "hay una persona que nombra constantemente al presidente", en relación a Leire Díez, y que, según Bolaños, "lo hace para darse importancia". Y ha recalcado que "las personas que estaban al frente de estos hechos ya no están" dentro del PSOE. Además, ha afirmado que la ciudadanía puede estar "tranquila" porque está viendo que al abrirse esta investigación, "los mecanismos y la justicia funcionan".