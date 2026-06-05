Sánchez niega ser el 'one': "Nunca se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez, no las hubiera tolerado"
- Bolaños defiende que Sánchez es "una persona íntegra" que expulsa a los que comete irregularidades
- Torres cree que se está "judicializando la política" y "politizando la Justicia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes ser el "one", como deduce la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las conversaciones incorporadas en el sumario del caso Leire Díez, y ha asegurado que de haber conocido "las andanzas" de la exmilitante socialista, "no las hubiera tolerado".
"Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque si se me hubiera informado no las hubiera tolerado", ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada la cumbre de la UE con los Balcanes en Montenegro.
Los ministros dicen que "no hay nada" que acredite que Sánchez lo supiera
Varios ministros han afirmado este viernes que "no hay absolutamente nada" que acredite que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tuviera ningún conocimiento" del caso Leire que instruye la Audiencia Nacional sobre la presunta trama que trataba de desbaratar las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al propio Gobierno, y han considerado que "no son más que conjeturas". "Todo es un show", han añadido.
En declaraciones en Luxemburgo, a su llegada al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que Pedro Sánchez "es una persona íntegra" y que cuando ha tenido conocimiento de algún comportamiento irregular ha puesto "pie en pared", en alusión a los casos que afectan a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y ha expulsado del partido a quien pudiera haber cometido irregularidades.
"Y no tiene conocimiento de esto porque el presidente es una persona integra, que cuando tiene conocimiento de cualquier irregularidad pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad", ha asegurado.
Previamente, en declaraciones a Cope, Bolaños ha asegurado que "hay una persona que nombra constantemente al presidente", en relación a Leire Díez, y que, según Bolaños, "lo hace para darse importancia". Y ha recalcado que "las personas que estaban al frente de estos hechos ya no están" dentro del PSOE. Además, ha afirmado que la ciudadanía puede estar "tranquila" porque está viendo que al abrirse esta investigación, "los mecanismos y la justicia funcionan".
Un "show" y "conjeturas"
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado "extraña" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) que deduce que 'el one', del que se habla en las conversaciones intervenidas en el caso Leire, pueda ser Sánchez. "Eso no son más que conjeturas".
En declaraciones a La Radio Canaria, ha señalado que la UCO no es "un órgano de carácter judicial", sino que investiga bajo orden de la Justicia y luego eleva los informes al juez "para que haga lo que tenga que realizar". "La afirmación en sí misma es extraña, porque no es propia de lo que son las competencias de cada uno", ha subrayado.
Y por contra, el ministro ha criticado que "nadie sabe quién es" 'M. Rajoy', pese a que el expresidente del Gobierno ha declarado en el juicio de la Kitchen que no se está tratando en los medios de comunicación, según ha afirmado, pero sí se conoce la identidad de 'el one'. "Me llama la atención", ha señalado.
En este sentido, ha lamentado que "todo es un show", por lo que ha reclamado que las investigaciones judiciales se lleven con "discreción". "Estamos hablando de secretos de sumario, investigaciones rigurosas, intentar llegar a la verdad; estamos asistiendo a que todo se televisa, todo se lleva a las emisoras de radio, todo parece propio de un espectáculo", ha apuntado.
"Lo que no podemos hacer es judicializar la política, ni politizar la Justicia, y creo que estamos en un momento donde prácticamente todo es judicialización", ha añadido.
Al igual que hiciera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también Torres ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez".