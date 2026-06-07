Sánchez se desmarca de la trama de Leire Díez: "Ni lo avalé ni tuve información, nunca lo hubiera tolerado"

No era ni en Ferraz -sede del PSOE- ni en Moncloa. El presidente del Gobierno elegía Montenegro para reaccionar ante el escándalo del llamado Caso Leire que había estallado 48 horas antes. Previamente a su entrada en la cumbre UE-Balcanes, Pedro Sánchez afirmaba: "Nunca avalé, conocí o permití las andanzas de Leire Díez. Yo no he hecho lo que me hicieron a mí con la policía patriótica-supuestamente del PP- que me persiguió en la oposición". Y añadía que "nunca las hubiera permitido". Sugería, tambien, que detrás de todo está la mano de una oposición "marrullera" para derribar al Gobierno. También rechazaba ser el "one" del que se habla entre los ahora encausados.

El jefe del Gobierno y del PSOE apuntaba que el Partido Socialista está trabajando con "la ingente documentación" para decidir medidas judiciales.

Sánchez reiteraba una y otra vez que confía en la Justicia -"es su momento"- y en las Fuerzas de Seguridad, incluida la directora de la Guardia Civil cuestionada por sus dos encuentros que ha reconocido con Leire Díez.

Perseguido por el caso Leire desde el miércoles Acababa de anunciar que presentará los PGE para 2027. Era su reafirmación en que pretende agotar la legislatura y lo decía ante el influyente Cercle d'Economía, en Barcelona. Pero lo que era un importante titular político a cuatro columnas duraba poco en las portadas. Casi en paralelo, las redacciones de los medios de comunicación tenían acceso al sumario del caso. La gravedad de lo conocido opacaba cualquier otro tema. El sumario, unos 600 folios- nos queda mucho por repasar y releer al escribir esta crónica-, habla, una y otra vez, de "un grupo de personas" que " habrían llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas" y añade la UCO que el objetivo era proteger de causas judiciales que afectarian " al PSOE y...a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente". Un grupo que lideraría el ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez, y, como segunda, la supuesta "fontanera" Leire Díez. La misma investigación informa de tres reuniones de Díez nada menos que con la directora de la Guardia Civil. Después de negarlo, finalmente Mercedes González reconocía dos de esos encuentros. Lo que se conoce del sumario -todavía queda otra parte bajo secreto- sugiere que Cerdán habría puesto al servicio de la trama la estructura y el dinero del partido. Un grupo, supuestamente delictivo que se puso en marcha coincidiendo con los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez. García-Page advierte al PSOE sobre Leire Díez: "El partido está tardando en tomar medidas más tajantes" Además, el juez Pedraz ha pedido la información tributaria y financiera del PSOE y del PSC entre los años 2024 y 2025. Y Anticorrupción quiere que declare como testigo Cristina Narbona en el caso de Leire Díez tras desvelarse sus mensajes con la 'fontanera' del PSOE. Estas son solo unas cuantas peculiaridades del demoledor sumario que presuntamente golpea de lleno al corazón del PSOE y del Gobierno. Y queda mucho, muchísimo, por analizar a la UCO de todo el material incautado en la sede del PSOE. Antes de las declaraciones de Pedro Sánchez, a los socios del Gobierno les sabía a poco y se preguntaban qué impide al PSOE querellarse "contra quienes están señalados como miembros de esa supuesta trama criminal". Hasta el ministro Urtasun, de Sumar, mostraba su preocupación: "Estamos hartos de que Ferraz, la sede del PSOE esté lastrando a los progresistas". Y pedía explicaciones a los socialistas. Desde Podemos, muy crítico con el Gobierno, aseguraban que "está todo podrido". Desde la oposición se frotan las manos. El objetivo es presionar a los apoyos parlamentarios del Gobierno. Y en esa dirección decía el líder del PP en X que "la defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política va a ser imposible". Y piden la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Tellado pedía, además, que el presidente del Gobierno dimita y convoque elecciones: "Salgan del Palacio de la Moncloa con las manos en alto". Pero de moción de censura, ni mu. La estrategia de los populares es, parece ahora, que el Gobierno siga desgastándose y no correr el riesgo de que el líder del PP se lleve un "no" del Congreso. El interés partidario por encima de todo. Lo coherente parecería que, si la situación es "insostenible", como argumenta Alberto Núñez-Feijóo, el líder suba a la tribuna del Congreso para defender su alternativa. Bien es verdad que tienen pocas esperanzas de ganar y menos después de la inhabitual imagen del presidente del PNV compartiendo rueda de prensa con el secretario general de los socialistas vascos. Pero el intento ya sería un valor a su favor.

Empresarios del Cercle d'Economía dicen que Feijóo no tiene proyecto El presidente del PP aseguraba ante el Cercle d'Economía su promesa de devolver "la decencia" en la gestión pública. Pero al sector económico catalán, por lo que hemos hablado con algunos de ellos, creía que a esa aseveracion le faltaba desarrollo, propuestas. Fue una comparecencia en la que, según fuentes del empresariado catalán, Feijóo "no presentó ningún proyecto, solo frases". Los mismos interlocutores se mostraban molestos, ya que creen que el líder popular fue a decirles "yo voy a llegar a Moncloa con vosotros o sin vosotros. Pues aquí van a tener los votos justitos". En privado, así de contundentes nos comentaban su opinión. Sobre la participación de Sánchez, las mismas fuentes del Cercle la valoran "bien", aunque no creen que vaya a ser posible su compromiso de los PGE para 2027. Con todo, los mismos interlocutores aseguran que la "economía va bien" y que ellos "no van a pedir que se adelanten las elecciones ". Y agradecen a Sánchez la "normalización de la vida social y de las relaciones con el resto del Estado".

Y ya van tres comunidades que asumen la prioridad nacional Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en la que el PP firma formar Gobierno de coalición con VOX tragando a cambio con la "prioridad nacional" impuesta por la ultraderecha. Antes, los populares pasaron por el aro para seguir gobernando en Extremadura y Aragón. Intentar vestir, disimular, la "prioridad nacional" como si se hablara de arraigo no se lo cree ya nadie. En sus negociaciones, además, el PP ha cedido a Vox consejerías y vicepresidencias de contenidos puramente ideológicos como Medio Ambiente, Familia o Educación. Asuntos en los que los de Abascal podrán ir introduciendo su ideario en posiciones de futuro. Posiblemente, eso sea lo más preocupante. Hay constitucionalistas que ya han criticado esa llamada "prioridad nacional" por considerarlas "racistas y discriminatorias". Y concluyen esos expertos que, por tanto, es inconstitucional. Sumadas las poblaciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, ya son casi 5 millones de ciudadanos los que viven bajo esa "prioridad nacional" de la ultraderecha, de Vox.

Queda Andalucía: casi 9 millones de habitantes Fue precisamente en el Parlamento de esa comunidad, Andalucía, donde primero conseguió representación Vox, que apoyó a Juanma Moreno Bonilla para poder ser presidente por primera vez. A cambio de los votos de la ultraderecha, el PP aceptó en 2019 las condiciones de los de Abascal. Eso fue hace siete años. ¿Y ahora qué? Pues ahora Vox quiere Gobierno de coalición con el PP mientras que Moreno Bonilla intenta formar un Ejecutivo en solitario. Veremos el que dobla el pulso al otro. Lo que parece indiscutible es que "la prioridad nacional" será de obligado cumplimiento para Moreno Bonilla visto los tres antecedentes.