Maíllo (IU) cree que la directora de la Guardia Civil debería dimitir si "ha mentido" sobre sus reuniones con Leire Díez

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, considera que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debería dimitir en el caso de que se confirme que ha "mentido" sobre las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Diez, imputada en la causa sobre una presunta una trama para desbaratar causas judiciales contra el Gobierno o el PSOE.

"La gran reflexión nuclear de esto tiene que ver con qué hace un personaje como Leire Díez accediendo a la Dirección General de la Guardia Civil, a tener reuniones con la directora general", ha señalado Maíllo — líder de la formación integrada en Sumar como socio de investidura del Ejecutivo — ha recalcado que lo que le "huele muy mal" es que "un personaje como Leire Díez tenga acceso a la institución de la Guardia Civil.

Así de crítico se ha mostrado un día después de conocerse el contenido de los audios incorporados a la investigación y tras reconocer Mercedes González que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante socialista pero que no llegaron a hablar sobre la presunta trama porque decidió cortar el contacto cuando esta le planteó que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Antonio Maíllo ha indicado que González "tiene que aclarar qué es lo que ha pasado y, desde luego, si ha mentido, no puede seguir en su responsabilidad, eso está clarísimo", y ha añadido que el PSOE "tiene que dar muchas explicaciones, tiene que darlas muy claras y tiene que ser muy transparente".