Cerdán defiende su inocencia y niega haber cometido "cualquier delito" que se le atribuya en el caso Leire

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado "cualquier hecho delictivo" que se le atribuya en la presunta trama dirigida a desestabilizar investigaciones que afectarían al entorno del PSOE o del Gobierno y ha reivindicado su inocencia.

"Ante toda esta gravísima situación reivindico mi inocencia y la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática", reacciona Cerdán a través de un comunicado un día después de conocerse los audios de la investigación sobre la presunta trama en la que estaría implicada la exmilitante del PSOE.

Además, Cerdán niega tener "relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad", con el grupo denominado Hirurok —término vasco que significa los tres y que en este caso haría referencia según la investigación a Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y al empresario vasco Antxon Alonso—.

No sólo eso sino que se desvincula de "cualquier otra trama, supuestamente objeto de investigación", y va más allá al asegurar que no existe "mensaje o comunicación" por su parte que permita sustentarlo.

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