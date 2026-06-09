En directo: Villarejo vuelve a declarar en el juicio del caso Kitchen tras conocerse sus encuentros con Leire Díez

La Audiencia Nacional retoma este martes el juicio de caso Kitchen, en el que seguirá declarando el acusado José Manuel Villarejo, una vez que ha trascendido que, según la Guardia Civil, este excomisario mantuvo "varias reuniones" con la exmilitante del PSOE Leire Díez en el verano de 2024.

A su llegada a la sede del tribunal, el excomisario ha afirmado que "las cloacas ya existían en 2017" y que "han estado aportando audios en su causa", que según el empresario Javier Pérez Dolset "los compraba en el Internet profundo". También se ha lamentado de que se "han abierto piezas contra él por los audios de Dolset y que no le han permitido personarse".

En la primera parte de su interrogatorio, el pasado lunes, Villarejo argumentó que 'Kitchen' fue una operación legal que buscaba el dinero de Bárcenas en el extranjero, como ha sostenido durante todo el procedimiento. La Fiscalía reclama para el comisario jubilado la pena más alta, 19 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y por cohecho pasivo propio.

Villarejo empezó a prestar declaración como acusado el pasado 1 de junio, pero en esa jornada no finalizó el interrogatorio del Ministerio Público, que se retoma este martes. A continuación responderá a las preguntas de su abogado defensor, Antonio García Cabrera.

El excomisario es uno de los diez acusados en esta causa, en la que se enjuicia una presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP entre 2013 y 2015, bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.