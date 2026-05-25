Los audios de Villarejo vuelven al juicio de la 'Operación Kitchen' con la incógnita de la declaración de los acusados

Comienza la octava semana del juicio Kitchen en la Audiencia Nacional, donde se siguen escuchando los audios del excomisario José Manuel Villarejo y con la incógnita de si llegará el turno de la declaración de los diez acusados, entre los que se encuentra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tras varios retrasos que se han ido acumulando, la sala todavía tiene que reproducir prueba documental.

Se investiga una presunta operación parapolicial orquestada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido. Junto a Fernández Díaz, entre los acusados están el que fuera su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes el Ministerio Público pide 15 años de cárcel, así como el excomisario José Manuel Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 19 y 12 años de prisión respectivamente, entre otros.

Continúa la escucha de los audios de Villarejo Tras varias jornadas dedicadas a escuchar lo que sostuvo en instrucción el comisario Enrique García Castaño, que colaboró con la Justicia y después quedó eximido por motivos de salud, el tribunal se adentra en los audios de Villarejo, que se empezaron ya a reproducir el miércoles de la semana pasada a petición del Partido Socialista, que ejerce la acusación popular. Entre otras cosas, se reprodujeron las revelaciones que hizo a Villarejo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente de la supuesta trama. El chófer de los Bárcenas habló a Villarejo de las grabaciones del extesorero del PP con Rajoy y Arenas Durante los próximos días, la Sala seguirá escuchando las conversaciones que este mantuvo con Francisco Martínez, quien en la época investigada (2013-2015) era secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior. Por ejemplo, una conversación en la que Martínez pregunta a Villarejo acerca de quién paga al "cocinero", el apelativo que según los investigadores empleaba la presunta trama para referirse al conductor del extesorero; en este encuentro también hubo alusiones del agente a las "saunas" del suegro de Pedro Sánchez, que entonces, 2014, acababa de ganar las primarias en las que se convirtió en líder del PSOE. Los audios reproducidos en la Audiencia Nacional forman parte de decenas de archivos que fueron obtenidos en 2017 de los registros a los domicilios del comisario, en los que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron una gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones.