Directo: Los registros a Villarejo, objetivo de las testificales del juicio del caso Kitchen

El 3 de noviembre de 2017 varios agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entraba en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo en Boadilla del Monte. Tres días después hicieron lo mismo en otro domicilio del policía jubilado, en la calle Clavel. La sesión de este martes del juicio Kitchen se dedicará a analizar esos registros, ya que comparecerán varios agentes que participaron en ellos.

Encontraron abundante documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones. Pruebas que sirvieron para sustentar las acusaciones del caso Kitchen y también otros de la causa Tándem.

Estos registros han sido cuestionados, a lo largo de las distintas causas, por el abogado de Villarejo. En concreto, el letrado Antonio García Cabrera ha puesto en duda la cadena de custodia de todos los efectos incautados en las viviendas del excomisario y también en su oficina de la Torre Picasso de Madrid.

Una decena de agentes serán interrogados este martes sobre esos registros, a los que ya se refirió el inspector jefe encargado de la investigación Kitchen, Gonzalo Fraga. Fue el primer testigo de este juicio, con una declaración que se prolongó durante varias horas.

El inspector de policía relató que se encontró mucho más material del que esperaban, sobre todo respecto a documentación digital. Dado ese volumen y los recursos de que disponían, no pudo analizarse toda esta documentación in situ, como se hace en otras ocasiones.

Algunas de las testificales de este martes han sido solicitadas también por el exchófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, presuntamente captado por la trama para espiar a sus jefes a cambio de cobros que provendrían de los fondos reservados. El domicilio de Ríos fue registrado, también, en octubre de 2020.

El juicio del caso Kitchen dilucida la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido en su poder. En el banquillo de los acusados se sientan el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, Francisco Martínez. También el excomisario Villarejo y el propio Sergio Ríos, además de gran parte de la cúpula policial de la época, empezando por el el ex Director General Adjunto de la Policía, Eugenio Pino.

En total, diez acusados que se enfrentan a acusaciones por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. Escucharemos las declaraciones de todos ellos a partir del próximo 14 de mayo.