El tribunal de Kitchen continúa escuchando la declaración del excomisario García Castaño, eximido por salud

El excomisario Enrique García Castaño, acusado inicialmente junto a los otros diez imputados del caso Kitchen, fue eximido por motivos de salud. Sin embargo su declaración ante el juez de instrucción, antes de que le sobreviniera la enfermedad por la que quedó fuera del banquillo, fue fundamental. Nueve horas de grabación que incluyen confesiones del expolicía y que ahora recupera el tribunal de la Audiencia Nacional que investiga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Este trámite, que comenzó en la sesión anterior, continúa este martes.

En su primera comparecencia ante el juez, García Castaño eximió al que en la época investigada, entre 2013 y 2015, era número dos de Interior, Francisco Martínez, pero en sucesivas declaraciones confesó e implicó al secretario de Estado en esta presunta operación supuestamente orquestada por la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.