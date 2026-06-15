Las agendas de Cerdán incautadas por la UCO lo sitúan al tanto de la trama del caso Leire para anular causas judiciales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber hallado documentación en la sede del PSOE que podría acreditar la "dación de cuentas" de la exmilitante del partido Leire Díez al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán sobre su actuación.

Según el informe de la UCO, de 107 páginas al que ha tenido acceso RTVE, el análisis de la documentación perteneciente a Cerdán localizada en los requerimientos del pasado 27 de mayo en la sede del PSOE, ha permitido encontrar un escrito que bajo el título "incumplimientos", recogía el informe de Díez habla de "muchas líneas de actuación" de la presunta trama para intentar torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.

Así queda reflejado en el informe de la UCO donde analiza diferentes indicios hallados en los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 27 de mayo tanto en la sede federal del PSOE, como en domicilios particulares, entre ellos el de Santos Cerdán en Milagro (Navarra).

Los agentes se incautaron de varias agendas del exsecretario de Organización del PSOE que llevan a constatar que "adquirió especial relevancia en la participación y conocimiento" de la presunta trama del caso Leire Díez para tratar presuntamente de anular procedimientos judiciales y buscar información comprometida contra jueces, fiscales y la propia UCO.

Entre los objetivos, la jueza del caso David Sánchez y el fiscal Grinda El documento de la UCO menciona a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso en el que se investigaba al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez; al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; al fiscal José Grinda; al exsecretario de Estado de Interior con el PP Francisco Martínez, y al excomisario José Manuel Villarejo. De hecho, los investigadores han recogido también la declaración como testigo del empresario Joaquín Parra ante la Guardia Civil, en la que este aseguraba que hablaban de "quitar de en medio" a Grinda, Marchena o al empresario Víctor de Aldama. A este empresario el informe de la UCO se refiere como uno de los integrantes del grupo de Whatsapp denominado "Vacaciones y viajes", que habría servido para "coordinar" la línea de actuación para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre los hallazgos documentales, uno de los más significativos en relación con el fiscal Grinda, según este informe, es el hallado en uno de los teléfonos de Leire Díez, en el que bajo el título "LD-Planteamientos", se recoge un acuerdo para el intercambio de información en el cual, por un lado, Díez intervendría como uno de los interlocutores y, por el otro el excomisario Villarejo, mediante la aportación de material documental que "afectaría a ciertos objetivos de interés", siendo uno de ellos "fiscales, sobre todo Grinda".