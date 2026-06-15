Las agendas de Cerdán incautadas por la UCO lo sitúan al tanto de la trama del caso Leire para anular causas judiciales
- Los documentos que demostrarían que Leire Díez daba cuentas de su actuación a Cerdán
- Según la UCO el PSOE pagó seis viajes a la exmilitante del PSOE entre marzo y agosto de 2024
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber hallado documentación en la sede del PSOE que podría acreditar la "dación de cuentas" de la exmilitante del partido Leire Díez al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán sobre su actuación.
Según el informe de la UCO, de 107 páginas al que ha tenido acceso RTVE, el análisis de la documentación perteneciente a Cerdán localizada en los requerimientos del pasado 27 de mayo en la sede del PSOE, ha permitido encontrar un escrito que bajo el título "incumplimientos", recogía el informe de Díez habla de "muchas líneas de actuación" de la presunta trama para intentar torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
Así queda reflejado en el informe de la UCO donde analiza diferentes indicios hallados en los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 27 de mayo tanto en la sede federal del PSOE, como en domicilios particulares, entre ellos el de Santos Cerdán en Milagro (Navarra).
Los agentes se incautaron de varias agendas del exsecretario de Organización del PSOE que llevan a constatar que "adquirió especial relevancia en la participación y conocimiento" de la presunta trama del caso Leire Díez para tratar presuntamente de anular procedimientos judiciales y buscar información comprometida contra jueces, fiscales y la propia UCO.
Entre los objetivos, la jueza del caso David Sánchez y el fiscal Grinda
El documento de la UCO menciona a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso en el que se investigaba al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez; al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; al fiscal José Grinda; al exsecretario de Estado de Interior con el PP Francisco Martínez, y al excomisario José Manuel Villarejo.
De hecho, los investigadores han recogido también la declaración como testigo del empresario Joaquín Parra ante la Guardia Civil, en la que este aseguraba que hablaban de "quitar de en medio" a Grinda, Marchena o al empresario Víctor de Aldama. A este empresario el informe de la UCO se refiere como uno de los integrantes del grupo de Whatsapp denominado "Vacaciones y viajes", que habría servido para "coordinar" la línea de actuación para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre los hallazgos documentales, uno de los más significativos en relación con el fiscal Grinda, según este informe, es el hallado en uno de los teléfonos de Leire Díez, en el que bajo el título "LD-Planteamientos", se recoge un acuerdo para el intercambio de información en el cual, por un lado, Díez intervendría como uno de los interlocutores y, por el otro el excomisario Villarejo, mediante la aportación de material documental que "afectaría a ciertos objetivos de interés", siendo uno de ellos "fiscales, sobre todo Grinda".
Cerdán ordenó verbalmente autorizar cualquier viaje de Leire Díez
El mismo informe de la UCO de la Guardia Civil revela que el PSOE sufragó hasta seis viajes —la mayoría de ida y vuelta— a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024, el último para reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información.
Los agentes sitúan a Cerdán, "como máximo responsable" de la Secretaría de Organización, y señala que habría ordenado "verbalmente" que cualquier viaje solicitado por Leire Diez "se tuviese por autorizado". Por este motivo, Díez se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que se reservaran los viajes que necesitaba, sin que fuera necesaria una supervisión.
El informe expone, entre otros asuntos, los "nuevos hallazgos" relativos a "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE, el pasado 27 de mayo, y la incautación de documentación del partido.
La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y sitúa a Cerdán en un "papel directivo" y a Díez en una "labor de dirección ejecutiva".