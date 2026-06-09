En directo: El tribunal otorgará a David Sánchez y a Gallardo la última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 quedará este martes visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados y el derecho a la última palabra de los acusados. La Fiscalía pidió la absolución de los acusados sumándose así a las defensas de los once acusados, entre ellos también el expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, mientras las acusaciones populares han calificado de "farsa" todo el proceso de selección y consideran que la entrevista ni siquiera llegó a hacerse.

Los abogados defensores creen que no hay pruebas que sostengan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y que las acusaciones se fundamentan en rumores sobre el proceso de selección del cargo de coordinador de conservatorios que después sería jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El procedimiento sigue este martes con los informes finales de los abogados del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de jefe de actividades transfronterizas.

Después, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, otorgará a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días. David Sánchez aseguró en su declaración, en la que sólo respondió a preguntas de su abogado en relación con la contratación de Carrero, que no tenía "capacidad de nada ni información administrativa".