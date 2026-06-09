En directo: El tribunal otorgará a David Sánchez y a Gallardo la última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia
- La Fiscalía pide la absolución, al igual que las defensas que ven las acusaciones fundamentadas en rumores
- El juicio quedará visto para sentencia tras los informes finales de las partes y las pruebas testificales
El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 quedará este martes visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados y el derecho a la última palabra de los acusados. La Fiscalía pidió la absolución de los acusados sumándose así a las defensas de los once acusados, entre ellos también el expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, mientras las acusaciones populares han calificado de "farsa" todo el proceso de selección y consideran que la entrevista ni siquiera llegó a hacerse.
Los abogados defensores creen que no hay pruebas que sostengan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y que las acusaciones se fundamentan en rumores sobre el proceso de selección del cargo de coordinador de conservatorios que después sería jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
El procedimiento sigue este martes con los informes finales de los abogados del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de jefe de actividades transfronterizas.
Después, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, otorgará a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días. David Sánchez aseguró en su declaración, en la que sólo respondió a preguntas de su abogado en relación con la contratación de Carrero, que no tenía "capacidad de nada ni información administrativa".
Más de 40 testigos en una semana
A lo largo de estas jornadas han declarados los once acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal.
Entre los testimonios clave de este procedimiento han estado los exdirectores del Conservatorio Superior y el Conservatorio Profesional de Badajoz, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, el del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas y el de los aspirantes al proceso de selección del puesto que ocupó David Sánchez.
La mayoría de las personas citadas a declarar como testigos ante el tribunal han asegurado que no sabían que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez, que entonces había dimitido como secretario general del PSOE —que no lideraría hasta junio de 2017— y que no llegaría a la Presidencia del Gobierno hasta un año después.
Una de los aspirantes al puesto de coordinador Cristina de Frutos ha declarado ante el juez que el director del Conservatorio de Plasencia le advirtió que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez y que en un principio decidió no presentarse pero finalmente hizo las pruebas después de que le llamaran desde la Diputación y le instaran a hacerlas.
En las sesiones de este juicio las acusaciones populares han elevado sus peticiones de hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, como principales acusados, mientras que las defensas han pedido la libre absolución para los once acusados.