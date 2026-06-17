El PP lleva al Senado una moción para pedir elecciones a Sánchez tras el veto de PSOE y Sumar en el Congreso

Tras el rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría de PSOE y Sumar, a admitir una moción de PP y Junts para que se vote el solicitar al Gobierno un adelanto electoral, los de Alberto Núñez Feijóo lo harán en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Así lo han indicado fuentes de la dirección del partido un día después del rechazo de la Mesa. Los 'populares', que al poco de conocerse la noticia calificaron de "arbitraria" esa decisión, ya han anticipado que no descartan llevar ese veto al Tribunal Constitucional. Ahora, desde 'Génova' han avanzado que han incluido esa petición de elecciones en una moción que ya han registrado en el Senado. "Lo que no quieren que se vote en el Congreso se va a votar en el Senado", han recalcado fuentes del PP.

Además, fuentes del equipo de Feijóo creen que el veto a esa enmienda pidiendo elecciones que presentó también Junts "acrecienta la distancia" de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios y "no es una buena noticia" si el Gobierno quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este martes la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, enmarcó en la "casualidad" que PP y Junts coincidieran al presentar una enmienda similar pidiendo elecciones. "No hay un acercamiento de PP y Junts sino un distanciamiento de Junts con el Gobierno", han añadido las fuentes consultadas.

Este miércoles en la sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "cobarde" al jefe del Ejecutivo por "amordazar" al Parlamento después de que PSOE y Sumar vetasen esas enmiendas pidiendo elecciones. "Ya no es que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha dicho Feijóo a Sánchez.