Junts registra una enmienda para votar en el Congreso y forzar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas

El grupo parlamentario de Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP —a debate en el pleno que comienza este martes— para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La formación independentista catalana del expresident Carles Puigdemont quiere forzar así una votación en el Pleno para exigir a Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, aunque el resultado de la votación no es vinculante.

Según han informado fuentes de la formación de Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

“🔴Junts quiere que el Congreso se pronuncie sobre si es conveniente convocar elecciones anticipadas



▪️EH Bildu y ERC se niegan a un adelanto electoral



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Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse este miércoles o jueves, sobre la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo.

Junts: "Es el momento de pasar de las palabras a los hechos" En concreto, el partido liderado por el expresident Carles Puigdemont señala la situación de "extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno" y afea su "incapacidad de salir de la situación de bloqueo en el que se encuentra" después de que este partido decidiese "romper las relaciones" con el PSOE y Sumar por sus "incumplimientos". Los de Puigdemont llevan tiempo hablando de la "debilidad" del Gobierno de Sánchez y hace más de un mes y medio que le están pidiendo que convoque elecciones generales. El diputado de Junts, Josep María Cruset, en declaraciones en el Congreso a la prensa, ha dicho que después de conocer lo que opinan otros partidos que también han pedido al Gobierno elecciones anticipadas, es el "momento de ir más allá y pasar de las palabras a los hechos, y los hechos se acreditan en el hemiciclo fijando la posición". Preguntado por si han hablado con el PP al plantear esta iniciativa, Cruset ha dicho que es una propuesta de Junts, ellos fueron los primeros que plantearon la necesidad de adelantar las elecciones y que no han hablado sobre esta cuestión con el grupo parlamentario 'popular'. "Responde al pensamiento que tenemos porque las circunstancias son totalmente excepcionales para que de forma definitiva se le dé la voz a los ciudadanos", ha explicado el parlamentario.

El PP advierte: si sale adelante "habrá una moción de confianza" El PP, según fuentes a RTVE, cree que la decisión de Junts de enmendar una moción suya para pedir la disolución de las Cortes es "importante" y que en el caso de que saliera adelante, sería tanto como que la Cámara Baja le dijera a Sánchez que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido. En caso de que siguiera, lo haría en contra del criterio del Congreso. La portavoz del PP, Ester Muñoz, en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por la moción del PP ha dicho que si finalmente se aprueba la moción del PP en los términos que está, ya sea con el texto de su grupo o el de Junts, "habrá una moción de confianza". El PP y Vox cargan contra Sánchez por el "infierno judicial" y hablan de la "mafia socialista" y "cloacas" Muñoz ha dicho que aún no ha podido leer con detenimiento el texto de la enmienda presentada por Junts, pero "básicamente es pedir elecciones y que se disuelvan las Cámaras, la del PP era en los mismos términos". En cualquier caso, antes de tomar una decisión, Muñoz ha dicho que van a hablar con los grupos parlamentarios, como "procede parlamentariamente".