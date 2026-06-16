El PP y Vox cargan contra Sánchez por el "infierno judicial" y hablan de la "mafia socialista" y "cloacas"
- Los 'populares' exigen la dimisión de la directora de la Guardia Civil y la tachan de "indigna"
- E insisten en el adelanto electoral: "La Cámara instará al presidente para que disuelva las Cortes"
El PP y Vox han cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "infierno judicial" que vive esta semana con la comparecencia este lunes de su mujer, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado, y la declaración como imputado del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama. Ambas formaciones hablan de "mafia socialista" y "cloacas".
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este martes que España necesita pasar "cuanto antes la página negra" de un Gobierno "podrido" encabezado por Pedro Sánchez, quien, en su opinión, vive un "infierno judicial" esta semana.
En declaraciones a los medios antes de presentar el desayuno informativo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, organizado por el foro Nueva Economía, Tellado ha recordado que Begoña Gómez "tiene los dos pies en el banquillo por cuatro delitos que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa", y este miércoles será el turno de Zapatero, "más conocido ya como el señor de los anillos", en alusión a las joyas incautadas en su despacho.
Tellado ha puesto en relieve que el portavoz de Zapatero dijo que eran "baratijas", cuando su valor asciende a 1,3 millones, según la tasación que se hizo la semana pasada, por lo que se ha preguntado que si han "mentido en algo tan básico", en qué "no habrán mentido este tiempo".
Exige la dimisión de la directora de la Guardia Civil
Además, varios cargos del PP han exigido este martes la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez y la han tachado de "indigna" para el puesto por darlo "todo en favor de la mafia", en alusión al caso de las presuntas cloacas del PSOE.
"Es incapaz de representar todo por la patria porque lo que ha hecho es darlo todo en favor de la mafia socialista", ha asegurado Tellado, en alusión a las reuniones que mantuvo González con la exmilitante Leire Díez. "Se reunía con la cloaca socialista que actuaba contra los servidores públicos", ha criticado. En su opinión, todo lo hizo para "tapar a Pedro Sánchez y los escándalos al cuadrado de un Gobierno que se descompone".
También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la directora general de la Guardia Civil y ha asegurado que en su comparecencia de este martes en la comisión de Interior del Senado, lo que debería hacer es presentar su dimisión. "Tiene q dimitir por mentir", ha defendido.
Vox: "Esta semana representa el colapso absoluto del Estado de derecho"
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox Pepa Millán, ha insistido en que "Sánchez está cerca por la corrupción": "Esta semana representa el colapso absoluto del Estado de derecho y la parálisis de una legislatura convertida en el búnker judicial del Partido Socialista", ha sostenido Millán.
Tras recordar la declaración, el lunes, de la mujer de Pedro Sánchez ante el juez Peinado, "mañana es el turno de Zapatero", ha dicho, que en su opinión "se podría haber estado lucrando del hambre de los venezolanos, mientras se nos vendía que se dedicaba a intermediar para transitar hacia una democracia o liberar presos".
Para Millán, Pedro Sánchez "lo sabía todo". "Conocía perfectamente esta operación perfectamente con guionizada para convertir al Estado en una cloaca, justo después de aquellos días en los que se fue a reflexionar sobre su enamoramiento", ha señalado. "Ahora sabemos que se dedicaba a gestionar la cloaca con la que intimidar y coaccionar a todo el que investigaba su corrupción", ha manifestado.
En cuanto a lo que pueda decir González en la comisión del Senado, Millán ha aseagurado que lo importante es que responda ante un juez en el banquillo de los acusados. Además, ha defendido que lo que quiere Vox es que el Gobierno de Sánchez responda ante la Justicia por utilizar a la Guardia Civil "para encubrir su corrupción". Según Millán, Sánchez ha hecho de la Dirección de la Guardia Civil y al conjunto del Estado una "macrocloaca" para servir a sus intereses personales.
El PP insiste en el adelanto electoral
Por otro lado, el PP ha vuelto a insistir en el adelanto electoral y quiere que este jueves se vote en el Congreso la exigencia a Sánchez para que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales ya. Para ello, ha presentado una enmienda a su moción en la que denunciaba el bloqueo de la legislatura y se exigía al Gobierno la "asunción de responsabilidades" por los casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente.
Además de esta moción del PP, Junts ha planteado una enmienda de adición para instar al presidente del Gobierno a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.
Según Muñoz, con estas iniciativas, lo que se pretende "de facto" es votar "una cuestión de confianza". "Las Cámaras van a instar al presidente para que disuelva las Cortes. Si pierde la votación, tendrá que convocar elecciones", ha explicado en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces en el Congreso.
La portavoz 'popular' no ha aclarado si apoyará su partido la enmienda a la moción presentada por Junts, ya que la desconocía cuando presentaron su propia enmienda, y ha asegurado que hablará con el partido de Carles Puigdemont antes de aceptarla o no.
La portavoz de Vox en la Cámara Baja también ha defendido que lo que hay que hacer es "echar al Gobierno, sin más". "Este Gobierno tiene que dimitir, lo que pasa que eso sería demasiada dignidad para un Gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca. En lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por echarles y que además asuman su responsabilidad penal en los juzgados", ha asaegurado sobre la enmienda de Junts.
No obstante, no ha querido adelantar la posición de Vox sobre dicha enmienda y ha alegado que aún no habían podido leerla.