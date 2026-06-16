El PP y Vox cargan contra Sánchez por el "infierno judicial" y hablan de la "mafia socialista" y "cloacas"

El PP y Vox han cargado este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "infierno judicial" que vive esta semana con la comparecencia este lunes de su mujer, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado, y la declaración como imputado del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama. Ambas formaciones hablan de "mafia socialista" y "cloacas".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este martes que España necesita pasar "cuanto antes la página negra" de un Gobierno "podrido" encabezado por Pedro Sánchez, quien, en su opinión, vive un "infierno judicial" esta semana.

En declaraciones a los medios antes de presentar el desayuno informativo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, organizado por el foro Nueva Economía, Tellado ha recordado que Begoña Gómez "tiene los dos pies en el banquillo por cuatro delitos que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa", y este miércoles será el turno de Zapatero, "más conocido ya como el señor de los anillos", en alusión a las joyas incautadas en su despacho.

Tellado ha puesto en relieve que el portavoz de Zapatero dijo que eran "baratijas", cuando su valor asciende a 1,3 millones, según la tasación que se hizo la semana pasada, por lo que se ha preguntado que si han "mentido en algo tan básico", en qué "no habrán mentido este tiempo".

Exige la dimisión de la directora de la Guardia Civil Además, varios cargos del PP han exigido este martes la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez y la han tachado de "indigna" para el puesto por darlo "todo en favor de la mafia", en alusión al caso de las presuntas cloacas del PSOE. La UCO asegura que la directora de la Guardia Civil se reunió "al menos" tres veces con Leire Díez "Es incapaz de representar todo por la patria porque lo que ha hecho es darlo todo en favor de la mafia socialista", ha asegurado Tellado, en alusión a las reuniones que mantuvo González con la exmilitante Leire Díez. "Se reunía con la cloaca socialista que actuaba contra los servidores públicos", ha criticado. En su opinión, todo lo hizo para "tapar a Pedro Sánchez y los escándalos al cuadrado de un Gobierno que se descompone". También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la directora general de la Guardia Civil y ha asegurado que en su comparecencia de este martes en la comisión de Interior del Senado, lo que debería hacer es presentar su dimisión. "Tiene q dimitir por mentir", ha defendido.

Vox: "Esta semana representa el colapso absoluto del Estado de derecho" Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox Pepa Millán, ha insistido en que "Sánchez está cerca por la corrupción": "Esta semana representa el colapso absoluto del Estado de derecho y la parálisis de una legislatura convertida en el búnker judicial del Partido Socialista", ha sostenido Millán. Tras recordar la declaración, el lunes, de la mujer de Pedro Sánchez ante el juez Peinado, "mañana es el turno de Zapatero", ha dicho, que en su opinión "se podría haber estado lucrando del hambre de los venezolanos, mientras se nos vendía que se dedicaba a intermediar para transitar hacia una democracia o liberar presos". Para Millán, Pedro Sánchez "lo sabía todo". "Conocía perfectamente esta operación perfectamente con guionizada para convertir al Estado en una cloaca, justo después de aquellos días en los que se fue a reflexionar sobre su enamoramiento", ha señalado. "Ahora sabemos que se dedicaba a gestionar la cloaca con la que intimidar y coaccionar a todo el que investigaba su corrupción", ha manifestado. En cuanto a lo que pueda decir González en la comisión del Senado, Millán ha aseagurado que lo importante es que responda ante un juez en el banquillo de los acusados. Además, ha defendido que lo que quiere Vox es que el Gobierno de Sánchez responda ante la Justicia por utilizar a la Guardia Civil "para encubrir su corrupción". Según Millán, Sánchez ha hecho de la Dirección de la Guardia Civil y al conjunto del Estado una "macrocloaca" para servir a sus intereses personales.