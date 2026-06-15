Los socios, entre el "partido a partido" y exigir más explicaciones ante la semana judicial que afronta el Gobierno

El Gobierno afronta esta semana una de las semanas judiciales más tensas que se recuerdan. Por un lado, la mujer del presidente del Gobierno citada este lunes ante el juez Peinado, por otro la sentencia del caso Koldo para el exministro José Luis Ábalos a punto de salir y, paralelamente, el martes comparece en el Senado la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en plena polémica por el caso Leire Díez. A todo ello se suma que el miércoles declara el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

En el socio de coalición, Sumar es el más cauto de todos y está a la expectativa. "Partido a partido", se ha limitado a responder el diputado Alberto Ibáñez sobre la semana judicial que afronta el Gobierno a preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados.

Otros, como Podemos van más allá. "Urgen respuestas y explicaciones pero lo de Zapatero pinta y huele mal", ha avisado el secretario general de Podemos, Pablo Fernández. "Las mentiras salen a la luz, como el caso Leire, que es altamente preocupante", ha incidido uno de los socios más críticos.

Para Podemos, todo el silencio de los socialistas en torno al expresidente del Gobierno "es muy significativo". "Hay muchas dudas por resolver", ha añadido Fernández.

En la misma línea, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que comparecer para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales a Zapatero: "Menos joyas y más explicaciones", ha señalado en alusión a las encontradas por la UDEF en una caja fuerte del despacho del expresidente.

ERC: "Zapatero no es un muchacho que pasa por ahí" "Zapatero no es un muchacho que pasaba por ahí, es el expresidente de España, avalador político también del señor Sánchez y la gente está preocupada por si ha habido o pudo haber un caso de puertas giratorias o un enriquecimiento respecto a los negocios que el señor Zapatero podía hacer en nombre del Gobierno", ha afirmado en rueda de prensa este lunes. Además, Alamany ha calificado de "inadmisible" que Sánchez no vaya a dar explicaciones hasta el próximo miércoles, y lo ha atribuido a que puede estar "esperando a que Zapatero dé las explicaciones que quizás no quiera dar el presidente de España". Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que el PSOE está "cada vez está más acorralado política y judicialmente", ante las novedades en el caso Plus Ultra y la tasación de las joyas de Zapatero en un valor de 1,3 millones de euros. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de una izquierda que predica unos valores y practica otros", ha afirmado en una rueda de prensa desde la sede del partido en la que ha asegurado que "cada día que pasa hay más indicios de corrupción" alrededor del PSOE.