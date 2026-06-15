El PSOE niega haber pagado ningún viaje a Leire Díez: "No tenemos ninguna relación contractual con ella"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado haber pagado ningún viaje a la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha asegurado que el partido no tiene "ninguna relación contractual" con ella. En rueda de prensa desde Ferraz, Torró ha afirmado también que en el partido "nadie" conocía las actuaciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y ha argumentado que de haberse sabido, "nadie de la Ejecutiva hubiera tolerado una ilegalidad".

La dirigente socialista se ha pronunciado así después de conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que Cerdán estaba al tanto de la trama del caso Leire Díez para anular causas judiciales.

Preguntada también por cómo afronta el PSOE esta semana, en la que este mismo lunes comparece Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez Juan Carlos Peinado, y la declaración como imputado del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, Torró ha señalado que el partido la enfrenta "con total tranquilidad".

También el Gobierno afronta esta semana con "máxima tranquilidad", según fuentes de Moncloa. "El Gobierno va a seguir gobernando con normalidad esta semana. Tal y como dijo el presidente, los tiempos mediáticos y judiciales no son los mismos que los tiempos políticos", han señalado este mismo lunes. Por su parte, Sánchez, al ser preguntado por los periodistas sobre cómo afrontaba la semana, se ha limitado a saludar pero sin contestar si estaba o no tranquilo.

Cuestionada por el hecho de que el PSOE no se haya querellado aún, como dijeron que podrían hacer, Torró ha explicado que no lo descartan y que necesitan que "la causa avance".

Defiende la "presunción de inocencia de Zapatero" Por otro lado, Torró ha defendido la "presunción de inocencia" tanto del propio Zapatero en el caso Plus Ultra, y se ha mostrado convencida de que explicará todo en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso en el que está imputado. "Creemos en la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero. Aún no ha declarado. Hay que respetar a la Justicia. Zapatero dará explicaciones de la causa principal y de la pieza separada", ha asegurado. Sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda ser citado como testigo en alguno de los casos que cercan al PSOE, Torró ha insistido en que el también líder de los socialistas no se ha reunido "nunca" con Leire Díez, ni ha conocido sus andanzas. "Tendrán que responder otros de sus actuaciones", ha zanjado. Y preguntada también por la gerente del partido, que está imputada en la presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, Torró ha querido mostrar todo el "apoyo" del PSOE. "Firmó unos contratos legales de la gestión diaria del partido. Los comportamientos individuales de aquellas personas que ya no forman parte del partido, tendrán que responder ellos", ha insistido. Fuentes del PSOE han explicado que la razón por la que no aparecen en la contabilidad del PSOE las dos facturas a los abogados que menciona la UCO es porque no se pagaron. En este sentido, han señalado que se giraron las facturas cuando estaba Santos Cerdán en la Secretaría de Organización, porque este cargo tiene asistencia jurídica, y cuando deja el cargo, se terminan también esos contratos y no se llegan a pagar las facturas.