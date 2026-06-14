El portavoz de Zapatero dice que tiene "ganas de explicarlo todo" y defender su inocencia: "Su vida está rota ahora"

Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que el expresidente del Gobierno tiene "ganas de explicarlo todo" ante el juez en la declaración prevista para esta próxima semana y defender su inocencia tras las recientes imputaciones por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en su caja fuerte, valoradas en 1,3 millones de euros. Eso sí, ha explicado que "su vida está rota ahora mismo" ante tales circunstancias.

"Él no es una persona que se meta debajo de la mesa, ni se deprima, ni ni mucho menos", ha explicado Arroyo en una entrevista este sábado por la noche en el programa Malas Lenguas, de TVE, en la que ha dicho que "tiene ganas" de dar todas las explicaciones pese a las "circunstancias penosas" que rodean a estos casos y que "le han abierto la vida en canal".

14.13 min Luis Arroyo en 'Malas Lenguas Noche'

"Toda su vida está rota ahora mismo. Su vida, sus viajes internacionales… cien y pico en los últimos años, etcétera", ha proseguido.

Con todo, ha incidido en que Zapatero "tiene ganas de expresarse con su abogado" y explicarlo "todo" hasta que pueda "lanzar el mensaje de inocencia que al 200% sigue defendiendo".

Pide a "su gente" que siga confiando en él "porque es inocente" También reclama "a su gente" que siga confiando en él "porque es inocente". Y todo eso, ha dicho, sucederá el miércoles y el jueves con su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama "y más allá". Precisamente, preguntado por si va a dar explicaciones ante los medios y la ciudadanía una vez hable con el juez, ha pedido "paciencia": "El presidente prometió que estaría con los medios de comunicación y lo lógico es que no haga nada hasta que no le escuche el juez". Primero, ha incidido, "vamos a ver en qué situaciones se produce esa declaración, qué garantías hay de que el presidente realmente se pueda explicar con calma, etcétera". Por tanto, no ha querido aclarar si hablará "inmediatamente después" o si hará una rueda de prensa: "Todavía no lo sé, es una situación difícil".