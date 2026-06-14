El portavoz de Zapatero dice que tiene "ganas de explicarlo todo" y defender su inocencia: "Su vida está rota ahora"
- Zapatero declarará el miércoles y el jueves como imputado por el caso Plus Ultra y el hallazgo de joyas en su caja fuerte
- Arroyo reitera disculpas por su valoración errónea de las joyas: "Reflejé la cifra que me había dado el entorno del presidente"
Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que el expresidente del Gobierno tiene "ganas de explicarlo todo" ante el juez en la declaración prevista para esta próxima semana y defender su inocencia tras las recientes imputaciones por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en su caja fuerte, valoradas en 1,3 millones de euros. Eso sí, ha explicado que "su vida está rota ahora mismo" ante tales circunstancias.
"Él no es una persona que se meta debajo de la mesa, ni se deprima, ni ni mucho menos", ha explicado Arroyo en una entrevista este sábado por la noche en el programa Malas Lenguas, de TVE, en la que ha dicho que "tiene ganas" de dar todas las explicaciones pese a las "circunstancias penosas" que rodean a estos casos y que "le han abierto la vida en canal".
"Toda su vida está rota ahora mismo. Su vida, sus viajes internacionales… cien y pico en los últimos años, etcétera", ha proseguido.
Con todo, ha incidido en que Zapatero "tiene ganas de expresarse con su abogado" y explicarlo "todo" hasta que pueda "lanzar el mensaje de inocencia que al 200% sigue defendiendo".
Pide a "su gente" que siga confiando en él "porque es inocente"
También reclama "a su gente" que siga confiando en él "porque es inocente". Y todo eso, ha dicho, sucederá el miércoles y el jueves con su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama "y más allá".
Precisamente, preguntado por si va a dar explicaciones ante los medios y la ciudadanía una vez hable con el juez, ha pedido "paciencia": "El presidente prometió que estaría con los medios de comunicación y lo lógico es que no haga nada hasta que no le escuche el juez".
Primero, ha incidido, "vamos a ver en qué situaciones se produce esa declaración, qué garantías hay de que el presidente realmente se pueda explicar con calma, etcétera". Por tanto, no ha querido aclarar si hablará "inmediatamente después" o si hará una rueda de prensa: "Todavía no lo sé, es una situación difícil".
Sobre el valor de las joyas: "Reflejé la cifra que me había dado el entorno del presidente"
Respecto a la polémica por la valoración inicial que dio Arroyo de las joyas de la caja fuerte de Zapatero, el portavoz del expresidente ha reiterado sus disculpas por inducir a "error" al valorarlas en unos 30.000 o 50.000 euros, cuando la tasación encargada por el juez ha determinado que valdrían 1,3 millones.
"Yo reflejé la cifra que me había dado el entorno del presidente e induce a un error", ha asegurado. Preguntado por si cree que Zapatero o su entorno le mintieron, ha rechazado emplear esa palabra y ha reiterado que lo que hubo fue un error.
"Simplemente creo que me precipité y ya está. He pedido disculpas", ha sostenido, tras lo que ha pedido "un poco de paciencia" y "tranquilidad" porque todavía no hace ni un mes que fue imputado Zapatero y aún "no ha dicho nada más allá de ese vídeo que hizo" tras conocerse su imputación. "Nadie sabe nada", ha incidido, ni de las grabaciones que tiene la Policía ni de las joyas y que tiene que ser él quien lo aclare.
Y ha recriminado a "este PP Montaraz" que sea "incapaz de tomarse tres minutos de calma" y respetar la presunción de inocencia al menos hasta que Zapatero hable ante el juez: "Lleva ocho años acelerando la caída, anunciando la caída de Pedro Sánchez".