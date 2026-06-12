La tasación encargada por el juez estima en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas a Zapatero en su despacho
- Tres juegos de cinco joyas nunca habrían sido declaradas por Zapatero ni su familia, según la investigación
- El valor ha sido calculado por la joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español
Las joyas que la Policía Nacional encontró en el registro del pasado 19 de mayo del despacho del expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, están valoradas en 1,3 millones de euros. Así se desprende del análisis que solicitó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra.
Este valor ha sido calculado por la joyería Ansorena y en la que ha colaborado el Instituto Gemológico Español, según han informado a EFE y Europa Press fuentes del caso.
Calama ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", ha añadido.
El juez encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".
Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes". Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas en "entre 30.000 y 50.000 euros".
Joyas incautadas en el registro del despacho
En aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, que se hizo tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería presuntamente el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea española Plus Ultra en la pandemia, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.
En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.
Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.
En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.