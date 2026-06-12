La tasación encargada por el juez estima en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas a Zapatero en su despacho

Las joyas que la Policía Nacional encontró en el registro del pasado 19 de mayo del despacho del expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, están valoradas en 1,3 millones de euros. Así se desprende del análisis que solicitó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra.

Este valor ha sido calculado por la joyería Ansorena y en la que ha colaborado el Instituto Gemológico Español, según han informado a EFE y Europa Press fuentes del caso.

Calama ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", ha añadido.

El juez encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes". Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, aseguró que estarían valoradas en "entre 30.000 y 50.000 euros".