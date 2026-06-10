El abogado de Zapatero pide al juez que esclarezca cómo obtuvo EE.UU. la información del móvil del dueño de Plus Ultra

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que investiga el caso plus Ultra en la Audiencia Nacional que aclare en qué circunstancias extrajo Estados Unidos las conversaciones de WhatsApp del presidente de la compañía aérea que aparecen reflejadas en el sumario.

El juez José Luis Calama ha solicitado recientemente a Estados Unidos autorización para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por una agencia norteamericana del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra y contra quien existe una orden internacional de arresto. Unas conversaciones que fueron "puestas a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)", según un reciente escrito del Juez.

El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno, sobre todo en las gestiones que directivos de la aerolínea habrían realizado para lograr por parte del Gobierno de España el rescate público de 53 millones de euros conseguido en 2021.

Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero". También es suya la frase "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás" que obra en el sumario del caso.

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el juez del expresidente del Gobierno, Victor Moreno, ha solicitado "la concreta resolución judicial o, en su caso, la orden o autorización administrativa que amparó la incautación y/o clonado y autorizó la posterior extracción y análisis del dispositivo" de Reyes.

El exdirectivo de Plus Ultra fue retenido a su llegada a Estados Unidos en 2021 y se le negó su acceso al país. Pero durante la retención, los agentes estadounidenses clonaron su teléfono móvil.

Junto a esta peetición, el abogado de Zapatero también ha pedido que se esclarezca los informes que se hicieron por parte del HSI, el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción total, parcial, física, lógica, remota o selectiva, así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Además, también se ha solicitado que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidos los hashes o equivalentes técnicos y actas de desprecinto y volcado del dispositivo intervenido y como ha sido el proceso para facilitar esa información a España, entre otras medidas.