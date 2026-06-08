El PP pide al juez de Plus Ultra imputar a las hijas de Zapatero por tres presuntos delitos
- Acusa a Laura y Alba Rodríguez Espinosa de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal
- También pide imputar a José Luis Ábalos y Koldo García, entre otros, por el rescate de la aerolínea
Las acusaciones populares que coordina el PP han reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la imputación de las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por tres presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2020.
En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso RTVE, las acusaciones populares también piden la entre otros citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.
En total, solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias.
Recuerdan que el juez calificó a su empresa como "elemento finalista del entramado"
Los 'populares' consideran necesaria la imputación de las hijas del expresidente como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red de tráfico de influencias que habría liderado, según Calama, Zapatero.
"Han percibido, en sus cuentas personales respecto de las cuales el investigado figura como autorizado, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente", añaden.
Y señalan que Zapatero "reconoció expresamente", al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav 'fue parte del acuerdo' con Julio Martínez Martínez", amigo del expresidente y también investigado.
A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.
Preguntado por estas cuestiones en el Congreso tras la intervención del papa León XIV ante las Cortes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha argumentado que tras las informaciones de las últimas semanas "todas las acusaciones particulares llegan a la conclusión de que es pertinente" llamar a las hijas de Zapatero a declarar.
"Aspiramos a que se conozca la verdad y los que delinquen den cuenta ante justicia. Nadie va a estar libre de dar cuentas ante la justicia", ha zanjado.
Ábalos, "destinatario directo y sujeto principal de la vía Ábalos"
El PP también reclama que se declare investigado a Ábalos porque el juez "lo identifica como destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".
"Las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de Plus Ultra organizó, desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente", con mensajes como "necesitamos llegar a Ábalos" o "a su mano derecha", señalan.
Añaden que su entonces asesor "operó como interlocutor permanente, comunicándole, entre otras, las gestiones del 7 de septiembre de 2020 ("Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo")".
Por ello, creen que Ábalos podría haber intervenido en presuntos delitos de tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, eventualmente, organización criminal.
Desde el PP apuntan igualmente a Koldo como "pieza fundamental" de la llamada 'vía Ábalos', "canalizando las gestiones de la red ante el Ministerio de Transportes y comunicando, en tiempo real, las actuaciones de Zapatero".
Señalan que "su agenda telefónica, obrante en autos, registra encuentros directos entre Zapatero y Ábalos", y le achacan presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal.