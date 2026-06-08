El PP pide al juez de Plus Ultra imputar a las hijas de Zapatero por tres presuntos delitos

Las acusaciones populares que coordina el PP han reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la imputación de las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por tres presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2020.

En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso RTVE, las acusaciones populares también piden la entre otros citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.

En total, solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias.

Recuerdan que el juez calificó a su empresa como "elemento finalista del entramado" Los 'populares' consideran necesaria la imputación de las hijas del expresidente como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red de tráfico de influencias que habría liderado, según Calama, Zapatero. "Han percibido, en sus cuentas personales respecto de las cuales el investigado figura como autorizado, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente", añaden. Y señalan que Zapatero "reconoció expresamente", al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav 'fue parte del acuerdo' con Julio Martínez Martínez", amigo del expresidente y también investigado. A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal. Preguntado por estas cuestiones en el Congreso tras la intervención del papa León XIV ante las Cortes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha argumentado que tras las informaciones de las últimas semanas "todas las acusaciones particulares llegan a la conclusión de que es pertinente" llamar a las hijas de Zapatero a declarar. "Aspiramos a que se conozca la verdad y los que delinquen den cuenta ante justicia. Nadie va a estar libre de dar cuentas ante la justicia", ha zanjado.