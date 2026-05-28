El perito judicial del 'caso Plus Ultra' se reafirma en que la aerolínea "no cumplía con los requisitos" para el rescate
- Ve "inviable" que la compañía pueda devolver el préstamo de 53 millones de euros
- En su comparecencia este jueves ante el Senado, asegura que las cuentas "se maquillaron"
El perito judicial independiente que en 2021 evaluó las cuentas de la aerolínea Plus Ultra, Pedro Martín Molina, se ha reafirmado este jueves ante el Senado en que la aerolínea "no cumplía con los requisitos" para el rescate y que las cuentas "se maquillaron".
Este abogado y economista firmó ya el informe del 7 de octubre de 2021, encargo de la jueza Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, en el que concluyó que la empresa no reunía las condiciones de viabilidad financiera exigidas para recibir la ayuda de 53 millones de euros que se le concedió durante la pandemia de coronavirus.
Este jueves, ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha repetido que "no" tendría que haber recibido el préstamo porque, aunque estaba en "situación de insolvencia", "no cumplía los requisitos" exigidos por el Consejo de Ministros y por la Unión Europea (UE) al respecto.
"Se maquillaron" las cuentas
"Se maquillaron, se utilizaron cambios de criterios contables no admitidos por el plan de contabilidad", ha respondido también, y ha contado que detectó que se transfirieron fondos a una sociedad ajena a la actividad aérea y radicada en un paraíso fiscal, pero que rastrear el dinero no era su cometido.
Además, ha juzgado "inviable" que Plus Ultra pueda cumplir con el plan de pagos que presentó en su plan de viabilidad y ha aseverado que "tenía que haber motivos que no fueran económicos" para el rescate.