El PSOE cae casi 5 puntos, según el CIS, tras la imputación a Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz
- No obstante, el barómetro señala que los socialistas seguirían ganando las elecciones con el 31,3% de los votos
- El PP sería la segunda fuerza política con el 27,1% de la estimación de voto, según el barómetro mensual del CIS
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3% de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.
La encuesta se realizó a partir de 4.024 entrevistas entre el 1 y 4 de junio, días después de la citación de Zapatero como imputado en el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO en Ferraz por el caso de la exmilitante socialista Leire Díez.
“🔴 Barómetro del CIS del mes de junio. Primer sondeo tras la imputación de Zapatero y de que la UCO se personase en la sede socialista de Ferraz— Radio 5 (@radio5_rne) June 11, 2026
▪️La encuesta da una caída en intención de voto al PSOE y reduce considerablemente la distancia que mantenía con el PP
🎙️@letiaudi pic.twitter.com/9UXUy0JI6v“
El muestreo recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del CIS. Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado.
Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado
Según esta encuesta, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5; le sigue Yolanda Díaz, con un 4,05; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,79, y Santiago Abascal, un 2,99.
En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%.
En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.
Problemas en España
En este barómetro de junio del CIS, se cuestiones habituales como los conflictos en Oriente Próximo o la invasión de Rusia a Ucrania, las preferencias por los líderes políticos, los problemas que más preocupan a los españoles, así como el eclipse total que se vivirá en agosto en nuestro país.
De acuerdo con los encuestados, el principal problema de España es la vivienda (41,5%), seguida de la crisis económica y los problemas de índole económica (19,2%), y la inmigración (18,9%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económica, en primer lugar, con el 28,4%; en segundo lugar, la vivienda con el 27,4%, y la sanidad, con el 21,7%.
El 68,4% de los españoles considera que su situación económica personal es actualmente “muy buena o buena”, frente al 22,4% que afirma que esta es “mala o muy mala”. Un 8,2% opina que su situación es “regular”. En cuanto a la situación económica general de España, cambia la percepción, el 35,7% la considera “buena o muy buena”, mientras que el 56,6% la percibe “mala o muy mala”. El 5,5% dice que es “regular”.
Ante los recientes bombardeos de Estados Unidos en Irán y la respuesta iraní, el 69% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado”, el 14,7% dice estar “algo preocupado”, y el 15% “poco o nada preocupado”. En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, un 61,6% dice estar “muy o bastante preocupado”, un 15,2% dice estar “algo preocupado” y un 15% afirma que está “poco o nada preocupado”.
El 72,3% de los españoles sabe que el próximo 12 de agosto se va a producir un eclipse total de sol. Entre las personas que no descartan verlo, el 60% lo verá desde su residencia habitual y el 16,8% desde su lugar habitual de vacaciones.Además, entre los españoles que piensan verlo, solo hay un 2,9% que ha cambiado sus planes de vacaciones para poder ver el eclipse.