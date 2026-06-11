El PSOE cae casi 5 puntos, según el CIS, tras la imputación a Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3% de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

La encuesta se realizó a partir de 4.024 entrevistas entre el 1 y 4 de junio, días después de la citación de Zapatero como imputado en el caso Plus Ultra y de la entrada de la UCO en Ferraz por el caso de la exmilitante socialista Leire Díez.

“🔴 Barómetro del CIS del mes de junio. Primer sondeo tras la imputación de Zapatero y de que la UCO se personase en la sede socialista de Ferraz



▪️La encuesta da una caída en intención de voto al PSOE y reduce considerablemente la distancia que mantenía con el PP



🎙️@letiaudi pic.twitter.com/9UXUy0JI6v“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 11, 2026

El muestreo recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del CIS. Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado.

Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado Según esta encuesta, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,21 puntos sobre 5; le sigue Yolanda Díaz, con un 4,05; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,79, y Santiago Abascal, un 2,99. En este sentido, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 39,2% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,9%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 14,9% y Gabriel Rufián, para el 7,9%. En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 31,1% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 68% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 20,3% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 78,4% asegura que “poca o ninguna”.