El PP presentará una querella contra Tezanos por un posible delito electoral en las encuestas del CIS

El PP va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un "posible delito electoral" en los sondeos preelectorales. Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa, en la que ha acusado a Tezanos de "modificar los datos de los sondeos" con el único fin de "manipular la voluntad de los electores" e "influir" así en los resultados de las urnas.

A su juicio, hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general, de los artículos 69 y 145". "La utilización partidista no es solo un problema partidista, sino jurídico. No es que falle, sino que deliberadamente se le hace fallar para manipular la voluntad de los electores", ha señalado Gamarra.

La dirigente 'popular' ha advertido de que en estos sondeos "en momentos claves" se "infla sistemáticamente al partido del Gobierno". Así, ha denunciado que se usan "recursos públicos para manipular y dirigir la opinión pública", lo que, a su juicio, afecta a la "libre formación del voo de los ciudadanos". "Tezanos es uno de los síntomas de la corrupción de Sánchez", ha asegurado tajante.

En su opinión, el CIS se ha convertido en un "instrumento" para la "movilización del electorado de la izquierda" y en "instrumento de propaganda". "No nos podemos quedar de brazos cruzados ante esto porque repercute en la opinión publica", ha insistido.

El PP enviará una carta al Gobierno para pedirle deflactar el IRPF Por otro lado, al ser preguntada por el real decreto con medidas anticrisis aprobado por el Gobierno el pasado viernes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional ha reiterado que "llega tarde y se queda corto". Para Gamarra, el Gobierno aún tiene "margen" para fijar más medidas que "de verdad" ayuden a "las familias a llegar a final de mes". El Gobierno aprueba un plan de 5.000 millones con medidas energéticas y de vivienda para paliar los efectos de la guerra Diana Fresneda Gamarra ha avanzado que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, va a enviar una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que trasladarán al Gobierno las exigencias de los 'populares', esto es, la "necesidad de más ayudas", como "deflactar el IRPF". Para la dirigente 'popular', la deflactación del IRPF es "una medida eficaz, directa, que ayuda más a quien menos tiene y, por tanto, esperamos que el Gobierno sea receptivo". Gamarra ha asegurado que en la misiva también defenderán "la necesidad de abandonar la línea de cierre de centrales nucleares" para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, Gamarra ha evitado pronunciarse sobre si el PP votará a favor o no del decreto anticrisis en el pleno del próximo jueves en el Congreso. "Seguimos analizando el resto de las medidas y, de momento, para nosotros es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis", ha explicado. Sobre la imposibilidad de que un real decreto ya aprobado se modifique, Gamarra ha zanjado que "maneras hay muchas" y "cuando uno quiere las encuentra" para poder introducir las reivindicaciones de los 'populares'.