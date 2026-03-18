El PP reduce su distancia con el PSOE, que le sigue sacando 8,5 puntos, según el CIS

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8 %, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3 %.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6 % en estimación de voto.

El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.

Tras estos partidos se sitúa Sumar, que con un 7,1 % en estimación de voto mejora una décima su último porcentaje; mientras que Podemos, con un 2,9 %, pierde un punto y una cuarta parte de sus apoyos.

ERC logra un 2,4 % (una décima menos) y Se Acabó la Fiesta baja tres décimas, hasta el 2,1 %.

Escala posiciones el BNG, que obtiene un 1,7 % en intención de voto (casi un punto más) y tras los gallegos se sitúan EH-Bildu, con un 1,1 %, una décima más que hace un mes; Junts, que pierde seis décimas y queda con un 0,6 %; y el PNV, que se deja tres décimas y logra el 0,5 %.

Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro se quedan a cero en este barómetro de marzo, perdiendo el 0,1 % que tenían.

Nuevo suspenso a los políticos Los líderes políticos vuelven a suspender cuando se pide a los ciudadanos que les pongan nota, aunque ganan algunas décimas en esta encuesta. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, saca un 4,34 sobre diez; la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, un 4,23; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un 3,6; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, un 2,99. Sánchez sigue siendo el preferido para ser presidente del Gobierno en estos momentos (25,7 % lo citan al ser preguntado por los principales líderes) y Feijóo, con un 9,8 %, se sitúa en segunda posición y adelanta a Abascal, nombrado por el 9,4 %. En cuarto lugar se mantiene el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián (5,8 %), por delante de Yolanda Díaz (3 %). Un 23,6 % de los encuestados, sin embargo, descarta a todos los líderes políticos actuales por los que son preguntados.