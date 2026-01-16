El PSOE empieza el aÃ±o 8,7 puntos por delante del PP si hubiese elecciones, segÃºn el CIS

En medio del ciclo electoral autonómico tras las elecciones extremeñas, y mientras el debate político nacional gira en torno a la financiación autonómica, el PSOE mantendría una amplia ventaja electoral sobre el PP si se celebrasen elecciones generales, al menos según la estimación electoral del CIS. Si se celebrasen elecciones generales, los socialistas serían el partido más votado con un 31,7%, 8,7 puntos más que el PP, que sería segundo con un 23%. Vox se consolidaría como tercera fuerza (17,7%) y Sumar obtendría un 7,2%.

Según el barómetro del mes de enero (ver en pdf) de la institución presidida por el sociólogo y exdirigente socialista José Félix Tezanos, no habría cambios significativos en este arranque de año. El PSOE gana tres décimas respecto al barómetro de diciembre, el PP mejora en seis, de modo que reduce su distancia respecto al mes anterior y Vox sube una décima. De entre los principales partidos de ámbito nacional, solo perderían apoyo Sumar y Podemos (3,5%), seis décimas cada uno. Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado 'Alvise' Pérez, vuelve al 1,8% después de que el mes anterior marcara récord con el 2,4%.

Respecto al resto de partidos principales, el que más crece es ERC, que sube del 2,1% al 2,6%, mientras que Junts, que se opone al pacto de financiación autonómica, crece dos décimas, hasta el 1%. Entre los partidos vascos, Bildu (1,5%) se mantiene por delante del PNV (1%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas realizó el trabajo de campo de su encuesta entre el 5 y el 10 de enero mediante 4.006 entrevistas telefónicas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra. En esas fechas, Vox ya dejaba clara su intención de entrar en el próximo Gobierno de Extremadura de la 'popular' María Guardiola, elecciones en las que el PSOE obtuvo su peor resultado. A nivel nacional, el debate político giraba en torno a la financiación autonómica, con una reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para pactar las características de la financiación de Cataluña. El modelo de financiación ha provocado el rechazo de las comunidades del PP y también ha recibido críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.

La encuesta también coincidió con los días posteriores a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, también ha amenazado con hacerse con el control de Groenlandia, pese a pertenecer a Dinamarca, miembro de la OTAN. El CIS ha preguntado por esta cuestión, y el 61,5% de los españoles piensa que Trump ha puesto en peligro la "paz mundial" con su intervención militar, frente al 32,1% que no lo ve así. Además, el 48,9% considera que la reacción inicial de la Unión Europea ha estado "mal o muy mal".