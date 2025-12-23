Dos de cada tres españoles cree que el Estado debe intervenir en la vida económica, según el CIS

El 68,6% de los españoles afirma que el Estado debe intervenir en la economía, mientras que un 24,3% cree que no. Así se desprende de la quinta encuesta sobre tendencias sociales publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que se pregunta a los ciudadanos por cuestiones como la igualdad, la automatización del trabajo o el futuro político y social dentro de 10 años, entre otros temas. El estudio se ha realizado del 9 al 15 de diciembre, sobre una muestra de 4.031 entrevistas.

Entre los que piensan que el Estado sí debe intervenir en la vida económica, un 79,1% asegura que debe intervenir “solo en determinados sectores de interés público y fijando orientaciones generales” y el 17,9% sostiene que debe “dirigir y planificar toda la actividad económica”.

Favorecer la igualdad El 56,5% de los encuestados está a favor de “favorecer la igualdad y solidaridad entre personas”. En cambio, el 36,3% asegura que “hay que dejar que cada cual llegue a lo más alto que pueda con su esfuerzo y trabajo”. Un 6,1% aboga por “un equilibro entre los dos aspectos”. Si comparamos el dato con los años anteriores, la evolución de las personas que creen que es necesario favorecer la igualdad tiene una tendencia descendente, ya que en 2021 el porcentaje era del 62,7%. Por el contrario, va en aumento la evolución sobre el pensamiento del esfuerzo individual, que ha aumentado 10,3 puntos porcentuales en este periodo, desde el 26% del año 2021.

Política y redes sociales Un 57,6% asegura que le interesan “mucho o bastante” las cuestiones políticas, una tendencia al alza de ocho puntos porcentuales frente al 49,6% del año 2021. Un 20,6% señala que le interesan “poco o nada”, lo que confirma una tendencia descendente desde el 23,4% del año 2021. Por último, un 21,5% afirma que “regular”, mostrando también una tendencia a la baja desde el 26,6% del año 2021. En cuanto a las decisiones políticas tomadas durante los dos últimos años —como pueden ser votar, no votar o manifestar una u otra opinión—, un 30,4% manifiesta que quien más le ha influido han sido las redes sociales e internet, un 28,8% la televisión, un 23,6% la actuación de un candidato o candidatos, y un 21,7% alguna persona concreta de la familia o amigos.

Confianza en organizaciones e instituciones En cuanto a la confianza en organizaciones e instituciones, la Constitución Española es la que más confianza genera entre los encuestados sacando un 6,40 sobre 10, le sigue el Tribunal Constitucional con un 5,02 y en tercer lugar está la justicia (4,90). El 52,8% dice que tenía más confianza en los partidos políticos hace 5 años que ahora y un 39,2% afirma que tiene la misma. El 37,8% asegura que antes tenía más confianza en el Gobierno, mientras que un 48% dice que “igual que ahora”, y el 35,6% de los españoles mantiene que antes confiaba más en los medios de comunicación, aunque el 53,9% asegura que confía igual que ahora.

La próxima década El 69% cree que de aquí a 10 años habrá “muchos o bastantes” cambios sociales y económicos, el 27,4% dice que habrá “pocos o ningún cambio” y el 1,2% que “ni muchos ni pocos”. De las personas que afirman que sí habrá cambios, un 39,6% piensa que serán “positivos o muy positivos” y un 40,9% dice que serán “negativos o muy negativos”. Sobre la influencia mundial de los territorios, el 38,8% coincide en que la Unión Europea será menos influyente de aquí a 10 años, el 77,2% cree que China será mucho más que ahora y el 41% afirma que Estados Unidos también será más influyente que hoy en día. En cuanto a los robots industriales y sistemas automáticos, el 82,3% reconoce que aumentará mucho o bastante su uso de aquí a 10 años. Solo un 14,7% cree que aumentará poco o nada su uso. Además, el 55,1% de los encuestados cree que el uso de los robots dará lugar a un aumento de paro, mientras que el 25,8% piensa que no influirá en el empleo. Solo un 12% opina que darán más trabajo. Sobre los dos problemas del mundo de aquí a 10 años, los encuestados afirman que las guerras en primer lugar con el 24,2% y el hambre o falta de alimentos según el 19%.