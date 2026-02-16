Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena por un posible caso de acoso escolar

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por la posibilidad de que fuera víctima de acoso escolar en el instituto, según confirma el estamento policial a RTVE Noticias.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia, según informan las agencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente. Según informa el diario 'Sur', los padres comunicaron en tal momento a los agentes que su hija, que estudiaba en el IES Benalmádena, estaba en tratamiento psicológico porque, al parecer, estaba sufriendo acoso escolar.

Desde el departamento de prensa de la Delegación Educación de la Junta de Andalucía aseguran a este medio que en ese centro hay varios expedientes abiertos tanto de prevención de suicidio como de acoso pero ninguno era de esta alumna. Si el motivo ha sido el bullying el centro no tenía constancia. Era una buena alumna, con buen resultado académico, informan también, y no hubo ninguna señal de alarma previa. La investigación sigue abierta.