Los padres de Sandra Peña piden una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio tras su suicidio
- Los padres de la menor que se suicidó en Sevilla han comparecido como testigos en la Fiscalía de Menores
Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años de Sevilla que se suicidó hace apenas un mes, han comparecido este miércoles en calidad de testigos perjudicados ante la Fiscalía de Menores, que abrió dos investigaciones sobre el caso de presunto acoso escolar, y han pedido una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba, Irlandesas de Loreto.
La familia ha asegurado que el daño que le han hecho no lo podrán recuperar en la vida y esperan que su "lucha" sirva para que este tipo de hechos no se repitan: "Que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio".
"Pensamos que no puede haber otra sanción que no sea la más alta porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales, que ha sido la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida", ha sentenciado.
Isaac Villar, que no ha ofrecido detalles sobre la declaración de los padres de Sandra ni a la entrada ni a la salida de la comparecencia, ha explicado que se encontraban "nerviosos", especialmente por el hecho de tener que revivir todo lo ocurrido.
La familia espera que el proceso sea ágil
Los padres de Sandra Peña confían además en que el proceso judicial por este caso sea ágil. "Queremos que se aclare todo, tenemos que ir dando pasos y el primero es hoy. Ojalá sea lo más rápido posible", ha indicado el portavoz.
La Fiscalía abrió dos expedientes tras el suicidio de la niña: uno sobre las menores supuestamente implicadas en este supuesto caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio privado concertado en el que estudiaba.
Villar ha asegurado que la familia de la menor confía en que tanto la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Desarrollo Educativo ha creado una comisión de conciliación sobre este caso para depurar posibles responsabilidades, como la justicia, puedan sean contundentes con lo ocurrido.
El colegio asegura que activó protocolos internos
También este miércoles han testificado ante la Fiscalía de Menores los miembros del colegio, que han trasladado que el centro abrió protocolos de acoso y conductas autolíticas de forma interna tras conocer la situación de Sandra. Además, si bien el expediente no se habría subido a Séneca (sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía), las medidas estarían documentadas.
Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, fueron designadas dos personas de referencia que Sandra escogió para su seguimiento. Estas eran su tutora y el jefe de estudios, quienes habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno.
Además, fuentes del propio centro escolar han señalado a EFE que, como han hecho desde el principio, están "colaborando plenamente y dando toda la información detallada que nos requieren".
Análisis del teléfono móvil y las redes de la menor
La declaración este miércoles de los padres de la víctima se suma a la que ya prestaron ante la Policía Nacional, que ha mantenido abierta una investigación para tratar de determinar posibles responsabilidades derivadas del suicidio, diligencias que han incluido el análisis del teléfono móvil de la menor y las redes sociales.
La investigación estaría ya acabada por parte del Grupo de Menores de la Policía, que citó a las tres presuntas acosadoras de Sandra Peña.
Además de la comparecencia de estas tres menores, han declarado ante la Policía más de una decena de testigos, principalmente compañeros de clase de la menor, cuyo teléfono móvil ya analizado no habría aportado al parecer información relevante sobre los hechos.
Villar lamentaba el pasado 6 de noviembre, en una manifestación contra el acoso escolar en Madrid, que en el caso de su sobrina no se iniciaron los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo, y afirmaba que, aunque no se puede saber con certeza si su aplicación hubiese impedido el final de la joven, "sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo".
Recursos para prevenir el suicidio
- Línea 024 de atención a las conductas suicidas.
- Servicios de Emergencia a través del 112 (SAMUR, SUMMA)
- Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza: 717 003 717
- Teléfono contra el suicido de la Asociación Barandilla: 911 385 385
- Teléfono de Prevención del Suicidio: 900 925 555
- Línea de Ayuda a Menores de la Fundación ANAR: 900 20 20 10