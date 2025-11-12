Los padres de Sandra Peña piden una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio tras su suicidio

Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años de Sevilla que se suicidó hace apenas un mes, han comparecido este miércoles en calidad de testigos perjudicados ante la Fiscalía de Menores, que abrió dos investigaciones sobre el caso de presunto acoso escolar, y han pedido una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba, Irlandesas de Loreto.

La familia ha asegurado que el daño que le han hecho no lo podrán recuperar en la vida y esperan que su "lucha" sirva para que este tipo de hechos no se repitan: "Que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio".

"Pensamos que no puede haber otra sanción que no sea la más alta porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales, que ha sido la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida", ha sentenciado.

Isaac Villar, que no ha ofrecido detalles sobre la declaración de los padres de Sandra ni a la entrada ni a la salida de la comparecencia, ha explicado que se encontraban "nerviosos", especialmente por el hecho de tener que revivir todo lo ocurrido.

La familia espera que el proceso sea ágil Los padres de Sandra Peña confían además en que el proceso judicial por este caso sea ágil. "Queremos que se aclare todo, tenemos que ir dando pasos y el primero es hoy. Ojalá sea lo más rápido posible", ha indicado el portavoz. La Fiscalía abrió dos expedientes tras el suicidio de la niña: uno sobre las menores supuestamente implicadas en este supuesto caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio privado concertado en el que estudiaba. La familia de la menor que se suicidó en Sevilla emprenderá acciones legales por "inacción ante acoso escolar" Villar ha asegurado que la familia de la menor confía en que tanto la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Desarrollo Educativo ha creado una comisión de conciliación sobre este caso para depurar posibles responsabilidades, como la justicia, puedan sean contundentes con lo ocurrido.

El colegio asegura que activó protocolos internos También este miércoles han testificado ante la Fiscalía de Menores los miembros del colegio, que han trasladado que el centro abrió protocolos de acoso y conductas autolíticas de forma interna tras conocer la situación de Sandra. Además, si bien el expediente no se habría subido a Séneca (sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía), las medidas estarían documentadas. Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, fueron designadas dos personas de referencia que Sandra escogió para su seguimiento. Estas eran su tutora y el jefe de estudios, quienes habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno. Además, fuentes del propio centro escolar han señalado a EFE que, como han hecho desde el principio, están "colaborando plenamente y dando toda la información detallada que nos requieren".