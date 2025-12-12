El PSOE sigue nueve puntos por encima del PP a pesar de la corrupción y los presuntos casos de acoso, según el CIS

Los casos de corrupción y de presunto acoso sexual que están cercando al PSOE en los últimos tiempos no le estarían pasando una factura tan grande como para estrechar su ventaja electoral con el PP, al menos según las estimaciones del CIS. Si se celebrasen ahora elecciones generales, los socialistas seguirían siendo la fuerza más votada (31,4%, apenas 1,2 por debajo de su proyección de noviembre), nueve puntos por delante del PP (22,4%), que de este modo no incrementaría su apoyo electoral a costa del partido en el Gobierno.

Vox seguiría siendo tercera fuerza (17,6%, 1,2 puntos menos que en noviembre), manteniendo diez puntos de distancia con Sumar (7,8%) que es el partido de ámbito nacional que más crece respecto al mes anterior, según la encuesta de la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos. También destaca que la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes), si bien este partido no ha concurrido hasta ahora en ninguna elección a instituciones políticas en España.

Es lo que se desprende del barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas, la primera estimación de voto desde el ingreso en prisión del exministro y exsecretario de organización socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, las denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE, con el caso del exasesor de Moncloa Francisco Salazar como el más destacado, y la inhabilitación al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, decidida por el Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre y cuya sentencia se conoció el pasado lunes. El CIS realizó su encuesta entre el 1 y el 5 de diciembre mediante 4.017 entrevistas telefónicas, con un margen de error del ±1,6%.

Ninguno de estos escándalos de diverso tipo alteraría el balance de bloques políticos. De hecho, según el CIS, se acercarían aún más a un empate técnico, con los dos principales partidos de derecha, con un 40%, frente al 39,2% que representan los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar.

En el resto de los principales partidos, entre los independentistas catalanes, ERC (2,1%) aumenta su distancia con Junts por la caída de este (0,8%); Bildu (1,5%) también cobra mayor ventaja respecto al PNV (0,9%), porque los primeros crecen ligeramente más.

Suben la preocupación por la corrupción y el comportamiento de los políticos El contexto anterior hace que, a juicio de los ciudadanos, la preocupación por la corrupción y el fraude sea la que más crece en el último mes, al pasar del 12,1% al 16,2% de encuestados que lo mencionan como uno de los tres principales problemas de España en este momento, escalando hasta el quinto puesto. El mal comportamiento de los políticos también ha subido casi un punto, y con un 13,8% de menciones, sube en el ránking hasta el octavo puesto. Por delante, la vivienda sigue siendo el principal problema, citado por el 39,9% de los encuestados (similar al mes anterior) y acumulando 13 meses en ese primer puesto, casi siempre al alza. Le siguen la crisis y los problemas económicos (21,8%, que sube tres puntos), los problemas políticos en general (19,1%) y la inmigración (16,3%, 2,6 puntos menos que en noviembre).