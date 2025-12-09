Tezanos califica de "estrategia política" las críticas al CIS: "No hemos recibido indicaciones de Moncloa"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos, ha calificado de "estrategia política" las críticas a la gestión que hace del instituto demoscópico estatal. El CIS es "absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna indicación de Moncloa", ha afirmado este martes en la comisión de investigación del Senado impulsada por el PP.

A las preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez sobre si cree que una persona perteneciente a un partido, como en su caso, del PSOE, está "vetado para otras responsabilidades", Tezanos ha respondido que la independencia "no es de la mente sino jurídica" y que "nunca" ha "mentido" ni presentado "un dato que sea inexacto" ni los han "modificado ni una décima".

"No estamos sesgando", ha insistido a preguntas de la senadora, reivindicando que el CIS ha sido la encuestadora que "más se ha aproximado" a los resultados electorales de las últimas elecciones generales en España y remarcando que se ha realizado la "labor más rigurosa que se puede hacer" a nivel científico.

Además, ha señalado que pertenece al PSOE "desde la época franquista", ha sido miembro del Comité Federal del partido, y esta "la primera vez" en su vida que "depende de un sueldo público". En otra ocasión, de nuevo en el interrogatorio ha negado que se considere independiente: "Pertenezco a un partido desde el momento del régimen anterior, ¿qué independiente voy a ser yo?".

Y ha dicho a la senadora de Vox que lamenta que "no tengan más credibilidad internacional", pero si él "realmente hubiera descubierto un método para que gane el partido que él quiere en las elecciones, fíjense ustedes, tendría cola en mi despacho de gente en todos los países del mundo que me encargaría una encuesta", ha dicho que tendría una gran lista de espera.

Se niega a responder sobre cuántas veces habla con Sánchez: "Ni la Inquisición" "Ni la inquisición, ni Torquemada", ha respondido Tezanos al ser preguntado por el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo sobre cuántas veces habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que se ha negado a responder. El senador del PP ha mostrado un libro sobre Pedro Sánchez escrito por Tezanos y ha dicho que es la "demostración de su vinculación con Sánchez", tanta que "se ha convertido en una especie de cronista del sanchismo". Ante las acusaciones del PP, Tezanos ha mostrado un cartel en el que se podía leer: "Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra es tener impunidad para agredir y calumniar". Como presidente del CIS "tiene la obligación de ser neutral", ha dicho el senador que ha recordado unas declaraciones suyas realizadas antes de las elecciones autonómicas de 2021 en las que ponía en cuestión la "entidad intelectual y política" de Isabel Díaz Ayuso. “Tezanos defiende su trabajo al frente del CIS, ante las críticas de la oposición que le acusan de favorecer al PSOE en sus encuestas. #Canal24Horas

▶️ https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/NwVKSYkZP2“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 9, 2025 Por su parte, el senador de ERC Jordi Gaseni ha preguntado en su interrogatorio a Tezanos por el motivo de que el instituto demoscópico haya dejado de incluir preguntas sobre la monarquía y el responsable ha dicho que no existe una serie única sobre la monarquía como ocurre con otros temas que aborda el CIS, y que la última vez que se preguntó fue en un barómetro realizado el mes de junio de 2015 y que las opiniones que se han vertido en este ámbito "siempre han sido bastante positivas" y en las preguntas sobre los problemas de España la monarquía no aparece citada como problema. Como único antecedente, ha dicho que se encuentra la encuesta que hizo el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez en diciembre de 1979 —ante la tensión que existía— y el CIS hizo una encuesta que nunca se hizo pública, con una muestra "insuficiente" de 504 entrevistas en el que el 30,9% de los ciudadanos se mostraba a favor de la monarquía, otro 19,7% de la república e indiferentes el 31,7%. La pregunta era: "¿Es usted partidario de que la España sea una monarquía o de que sea una república?".

Se modificó el modelo al cambiar el comportamiento del electorado El modelo de cálculo que utiliza el CIS, según ha asegurado Tezanos, y aquellos que afirman que "falsifica" los datos "dicen una contradicción", según ha afirmado: "Dicen que yo falsifico los datos y luego gana el PSOE, ¿En qué quedamos? ¿O falsifico los datos y no corresponden a la realidad o aciertan los datos del CIS y se producen los resultados que da el CIS?". Tezanos ha explicado que el CIS modificó los modelos de estimación hacia el conocido como 'método Alaminos-Tezanos' al detectar un cambio en el comportamiento del electorado. "Antes existían los electorados de un partido y de otro. Las elecciones dependían del grado de movilización de cada partido. Nosotros, con los datos sociológicos que se iban acumulando, veíamos que las personas que dicen que siempre votan al mismo partido van disminuyendo. Y en este momento ya es casi mayoría los que dicen que en cada momento votan por uno", ha justificado. A su vez, ha seguido Tezanos, la encuestadora pública observó que la decisión del voto se tomaba cada vez más "en los últimos momentos". Antes de empezar la campaña se sabía "quienes podían votar por uno y otro partido. Ahora no se sabe", ha indicado, y por eso se ha tenido que "montar un sistema, que es un sistema complejo, que incluye elementos de inercia, es decir, hay una tendencia de los votantes de un partido a volver a votar, pero en torno a la mitad. Entonces, esos elementos de incertidumbre son numerosos". El presidente del CIS también ha dicho que las críticas "se alientan muchas veces desde empresas privadas", y que "lo que es preocupante es que algún partido político se deje arrastrar por esas críticas y siga postulando la creencia en que algún momento va a tener por mandato divino casi entre 180 y 200 diputados, es un problema de fe, no de ciencia". La última comparecencia en esta comisión el pasado viernes fue la del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se convirtió en el primer miembro del Ejecutivo que ha sido interrogado en este foro parlamentario. Tras conocer su citación ante la comisión del Senado el pasado 20 de noviembre, Tezanos mostró su "satisfacción" y aseguró que esperaba poder "desmentir las falsedades e infundios" vertidos contra él sobre las encuestas que publica la institución y que, a juicio del PP, están "falseadas". El PP llama a Tezanos a la comisión del Senado por "falsear" el CIS y este se defiende: "Espero desmentir los infundios" Entrevistado en Las Mañanas de RNE, Tezanos aseguró que dimitirá si la comisión de investigación promovida por el Partido Popular en el Senado "descubre irregularidades" dentro del instituto que dirige. Tezanos asegura que dimitirá si "descubren irregularidades" en la comisión de investigación del CIS en el Senado En total por la comisión de investigación sobre la gestión del CIS creada en julio de 2024 han desfilado un total de 17 comparecientes, solo uno de ellos del Gobierno, el ministro Félix Bolaños. De hecho, el resto de los comparecientes en esta comisión de investigación han sido sociólogos, expresidentes del CIS, directores de consultoras y profesores universitarios. En cualquier caso, Bolaños inauguró el turno de los altos cargos en esta comisión de investigación sobre la gestión del CIS.