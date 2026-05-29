El CIS mantiene al PSOE 11,3 puntos por delante del PP antes de la imputación de Zapatero

En caso de que se celebrasen ahora elecciones generales en España, el CIS estima que el PSOE sería el partido más votado con un 36,2% del voto, 11 puntos por delante del PP (24,9%), según el barómetro del mes de mayo, que pese a presentarse este viernes, se realizó antes de que se conociera la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por liderar presuntamente una trama de tráfico de influencias en el llamado 'caso Plus Ultra'. Tampoco mide el estado de la opinión pública después de la entrada este miércoles de los agentes de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz para recabar información sobre el 'caso Leire Díez', la llamada "fontanera" del PSOE, que supuestamente trataba de dinamitar investigaciones judiciales contra el partido.

Por lo tanto, la habitual foto fija del panorama electoral en España que ofrece cada mes el Centro de Investigaciones Sociológicas presenta una desactualización importante en el contexto político del día en el que se da a conocer. El PSOE apenas baja dos décimas respecto a su estimación del mes pasado, y el PP, aunque sube 1,3 puntos, se mantiene a 11,3 de los socialistas. Vox es el partido que más sube desde abril, 1,5 puntos, hasta una estimación del 16,2%, mientras que Sumar anotaría un nuevo récord negativo, con un 5,7% de estimación de voto, una décima peor que en abril, sin parar su tendencia a la baja.

Por lo tanto, la estimación del centro presidido por el exdirigente socialista José Luis Tezanos mantiene al PSOE en unos niveles electorales máximos desde las elecciones generales de verano de 2019 y al PP seis puntos por debajo del apoyo que tenía hace un año. El CIS es la única de las principales encuestadoras políticas en España que considera que el PSOE sería el partido más votado en unas eventuales elecciones generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta adelantar.

Los cuestionarios de este barómetro se realizaron mediante 4.016 entrevistas telefónicas entre los días 4 y 18 de mayo, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra, justo cuando se estaba desarrollando la campaña de los comicios autonómicos andaluces del 17 de mayo, que acabó ganando el PP de Juanma Moreno, aunque perdiendo la mayoría absoluta y pasando a depender de Vox para poder formar gobierno. Dos días después, el 19 de mayo, fue cuando se conoció la imputación de Zapatero.

En los días de realización de la encuesta, la actualidad pasaba también por la gestión gubernamental de la crisis del hantavirus, que finalizó el 10 de mayo con la llegada a Tenerife de los pasajeros del crucero MV Hondius y el ingreso de los 14 españoles del pasaje en el hospital Gómez Ulla de Madrid. También tenía lugar la vista oral del 'caso Kitchen', sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, y finalizó la de la trama de las mascarillas, que juzgaba al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

En el resto de partidos, Podemos tendría un 2,5% del voto (tres décimas más), y Se Acabó la Fiesta (SALF) tendría un 2,4%, siete décimas más que en abril. Entre los partidos de ámbito autonómico, ERC caería a un 2,6%, Junts seguiría con un 0,8%, y tanto Bildu (0,9%) como PNV (0,5%) bajarían su estimación respecto al mes anterior.