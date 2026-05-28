La mayoría de españoles cree que la desinformación es una "amenaza para la democracia" que exige regulación y sanciones "más severas"

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado una encuesta en la que se da a conocer la opinión que tiene la sociedad española sobre la desinformación. Entre las conclusiones del sondeo, destaca el hecho de que la gran mayoría considera la desinformación una "amenaza para la democracia" que se debería regular y sancionar "de forma más severa". Además, para el 84% de la población es "necesario que existan verificadores".

Este miércoles el CIS ha publicado el avance de resultados del estudio 'Desinformación y humor', una encuesta con 3.493 entrevistas realizadas del 4 al 19 de mayo de 2026. En VerificaRTVE analizamos y resumimos las claves sobre desinformación que deja este barómetro.

La desinformación, "una amenaza para la democracia" Una de las principales claves que arroja esta encuesta del CIS es que la gran mayoría (85,1%) considera que la desinformación es una amenaza para la democracia (pág. 9). También creen que pone en peligro la protección de la salud, la convivencia, la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente (pág. 12). El 81,9% se muestra preocupado por la difusión de bulos en España y un 90,1% cree que en este país circulan "muchos o bastantes bulos". Aunque, cuando se les pregunta si reenvían sin dudar de su veracidad los mensajes que reciben en sus dispositivos, la mayoría asegura que ‘nunca’ (62,3%) o ‘casi nunca’ (25,4%) lo hace (pág. 10). Los encuestados también coinciden en que la desinformación contribuye a la "manipulación de la opinión pública" y a "crear polarización política"; así como a incitar al odio hacia inmigrantes y personas por su identidad sexual o religiosa y a restar importancia a la violencia de género y considerar como enemigo a quienes piensan políticamente diferente a nosotros (pág. 10).

La necesidad de regular y sancionar "de forma más severa" la difusión de bulos El 86% defiende de la población sostiene que "se debería regular y sancionar de forma más severa" la difusión de contenidos falsos y bulos, y solo el 12% cree que no (pág. 9). La mayoría (el 88%) también exige responsabilidad a las plataformas digitales (principalmente redes sociales como Facebook, Instagram o X) y considera que "deberían cumplir de forma obligatoria un código de principios para combatir la desinformación" (pág. 10).

La verificación: una labor necesaria, sobre todo para los más jóvenes En cuanto a la lucha contra la desinformación, la mayoría también considera "necesario que existan verificadores de datos y de la información de carácter general". En concreto, el 84,3% de los encuestados. En este apartado sí observamos ciertas diferencias en los datos cruzados por edad. El 94% de los más jóvenes (de 18 a 24 años) defiende el papel de los verificadores para hacer frente a los bulos. Mientras que para los mayores de 75 años el porcentaje desciende hasta el 76,8% (pág. 8).