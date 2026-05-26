La desinformación en la salud en España: sus riesgos y cómo combatirla

El hantavirus y el calor han vuelto a traer los bulos sobre las vacunas o los mitos sobre el bronceado. Estos son solo los ejemplos más recientes de la desinformación sanitaria que circula en redes sociales. Las publicaciones alarmistas, los falsos remedios o las terapias alternativas también son habituales en estas plataformas y pueden tener consecuencias en la población, tal y como revela el Informe ANIS 2026: Desinformación en Salud. En VerificaRTVE hemos hablado con sus autores, Javier Granda Revilla y Susana Fernándes Olleros, sobre las conclusiones de este trabajo y las preocupaciones de estos periodistas sobre la desinformación que se difunde sobre temas de salud.

La desinformación se manifiesta en contextos de incertidumbre Los expertos señalan que es común que los bulos circulen con más frecuencia "en pandemias, cuando se dan nuevas terapias o nos encontramos en una crisis sanitaria", como la del hantavirus. El brote en el crucero MV Hondius ha generado desde bulos sobre vacunas a teorías de la conspiración. Desinformación sobre el hantavirus: de falsas restricciones a bulos sobre vacunas Estos bulos tienen algunas consecuencias que se reflejan en los centros de salud. "Los profesionales detectan que los pacientes llegan con ideas preconcebidas erróneas, expectativas irreales o desconfianza hacia tratamientos basados en la evidencia. Esto consume tiempo asistencial, deteriora la relación profesional-paciente y puede afectar a la adherencia terapéutica", explican Granda y Fernández.

Auge de falsos perfiles sanitarios en redes sociales con la ayuda de la IA El informe señala que los profesionales han detectado "el auge de falsos perfiles sanitarios en redes sociales, la falta de contraste de la información y la aparición de la IA y su uso sin validación" (pág. 12). Esta situación la encontramos en los casos de los perfiles falsos de médicos en TikTok que suplantan la identidad de profesionales titulados, de los que también te hemos alertado en VerificaRTVE. Los falsos médicos en TikTok y sus consejos de salud: ni hojas de níspero contra el cáncer, ni patatas para la fiebre Destacan que esto también ocurre con perfiles que se presentan falsamente como autoridades sanitarias y les preocupa su repercusión en redes porque, según su investigación, "instrumentalizan documentos sin base científica" y hacen un mal uso del término "expertos o analistas para validar narrativas hostiles". En esta línea, también es preocupante el papel de algunos personajes públicos con miles de seguidores en redes que difunden mensajes sobre salud que carecen de evidencia científica. Un ejemplo es el de las declaraciones del futbolista Marcos Llorente, que recomienda "exponerse poco a poco" al sol y rechaza el uso de crema protectora. En cambio, según los expertos, la sobreexposición solar está detrás del 90% de los cánceres de piel. La ciencia responde a los bulos solares: "El 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención" En el informe señalan que "esto provoca que la población ya no sepa qué fuentes son fiables y dan por válida cualquier información que consume a través de Internet". Además, en redes sociales el contenido está dirigido, especialmente, a "públicos más vulnerables: personas con menor alfabetización científica, jóvenes o grupos radicales", dicen los autores.

Suplementos, falsos remedios y pseudoterapias El estudio también pone de manifiesto cómo se viralizan informaciones sobre dietas milagro, la compra de suplementos alimenticios en las plataformas que "fomentan trastornos de conducta alimentaria". Estos productos, apuntan los autores del informe, se relacionan con "curas" para el cáncer o pérdidas de peso "sin esfuerzo". 06.22 min VerificaRTVE desmiente en 'La tarde en 24 horas' los bulos del cáncer más repetidos en redes sociales En nuestro equipo hemos investigado varios casos, como el de las cápsulas que prometen "perder peso de forma saludable" o los bulos sobre el ayuno intermitente para combatir el cáncer. En VerificaRTVE también hemos analizado con una psicóloga los riesgos para la salud mental de las adolescentes que pueden provocar las falsas influencers generadas con IA que promocionan la venta de productos de belleza.