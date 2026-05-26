La desinformación en la salud en España: sus riesgos y cómo combatirla
- Repasamos las conclusiones del Informe ANIS 2026 con sus autores
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El hantavirus y el calor han vuelto a traer los bulos sobre las vacunas o los mitos sobre el bronceado. Estos son solo los ejemplos más recientes de la desinformación sanitaria que circula en redes sociales. Las publicaciones alarmistas, los falsos remedios o las terapias alternativas también son habituales en estas plataformas y pueden tener consecuencias en la población, tal y como revela el Informe ANIS 2026: Desinformación en Salud. En VerificaRTVE hemos hablado con sus autores, Javier Granda Revilla y Susana Fernándes Olleros, sobre las conclusiones de este trabajo y las preocupaciones de estos periodistas sobre la desinformación que se difunde sobre temas de salud.
Narrativas desinformativas con consecuencias reales en la salud
El informe titulado Radiografía de la desinformación en salud: una amenaza real, una respuesta necesaria, empieza detectando las principales narrativas desinformativas sobre temas de salud. Para ello, Javier Granda y Susana Fernández, vicepresidentes de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y autores del trabajo, la dividen en cuatro grandes narrativas: las conspirativas, las que generan desconfianza, las naturalistas, que defienden los remedios alternativos por encima de los científicos, y las estigmatizantes, que criminalizan a colectivos vulnerables o a personas con determinadas enfermedades.
El informe se basa en la categorización de Daniel Catalán, catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Los autores del estudio detallan que las narrativas recurrentes en la salud afectan a todo tipo de patologías, pero sobre todo "prolifera en cáncer, vacunas, nutrición, terapias alternativas, salud mental y sexual, entre otras".
Las falsedades sobre estos asuntos calan en la ciudadanía. Según la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2024 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) citada en el estudio, "el 41,6% de los españoles cree que los gobiernos han producido virus en laboratorios para controlar la libertad, el 50% considera que los laboratorios farmacéuticos ocultan los peligros de las vacunas y el 33,3% opina que la supuesta cura del cáncer se oculta por intereses económicos" (pág. 26).
Esta situación, señalan, "genera un aumento del riesgo de enfermedades y muertes evitables" y "fomenta la desconfianza en la ciencia" o "en las instituciones". Lo vemos en ejemplos como la difusión y aceptación en redes de falsos remedios como la perjudicial fórmula del agua con sal para ayudar a la hidratación y en otros casos recientes relacionados con la desconfianza en las vacunas, como el del joven de 17 años ingresado en la UCI por tétanos sin estar vacunado.
La desinformación se manifiesta en contextos de incertidumbre
Los expertos señalan que es común que los bulos circulen con más frecuencia "en pandemias, cuando se dan nuevas terapias o nos encontramos en una crisis sanitaria", como la del hantavirus. El brote en el crucero MV Hondius ha generado desde bulos sobre vacunas a teorías de la conspiración.
Estos bulos tienen algunas consecuencias que se reflejan en los centros de salud. "Los profesionales detectan que los pacientes llegan con ideas preconcebidas erróneas, expectativas irreales o desconfianza hacia tratamientos basados en la evidencia. Esto consume tiempo asistencial, deteriora la relación profesional-paciente y puede afectar a la adherencia terapéutica", explican Granda y Fernández.
Auge de falsos perfiles sanitarios en redes sociales con la ayuda de la IA
El informe señala que los profesionales han detectado "el auge de falsos perfiles sanitarios en redes sociales, la falta de contraste de la información y la aparición de la IA y su uso sin validación" (pág. 12). Esta situación la encontramos en los casos de los perfiles falsos de médicos en TikTok que suplantan la identidad de profesionales titulados, de los que también te hemos alertado en VerificaRTVE.
Destacan que esto también ocurre con perfiles que se presentan falsamente como autoridades sanitarias y les preocupa su repercusión en redes porque, según su investigación, "instrumentalizan documentos sin base científica" y hacen un mal uso del término "expertos o analistas para validar narrativas hostiles". En esta línea, también es preocupante el papel de algunos personajes públicos con miles de seguidores en redes que difunden mensajes sobre salud que carecen de evidencia científica. Un ejemplo es el de las declaraciones del futbolista Marcos Llorente, que recomienda "exponerse poco a poco" al sol y rechaza el uso de crema protectora. En cambio, según los expertos, la sobreexposición solar está detrás del 90% de los cánceres de piel.
En el informe señalan que "esto provoca que la población ya no sepa qué fuentes son fiables y dan por válida cualquier información que consume a través de Internet". Además, en redes sociales el contenido está dirigido, especialmente, a "públicos más vulnerables: personas con menor alfabetización científica, jóvenes o grupos radicales", dicen los autores.
Suplementos, falsos remedios y pseudoterapias
El estudio también pone de manifiesto cómo se viralizan informaciones sobre dietas milagro, la compra de suplementos alimenticios en las plataformas que "fomentan trastornos de conducta alimentaria". Estos productos, apuntan los autores del informe, se relacionan con "curas" para el cáncer o pérdidas de peso "sin esfuerzo".
En nuestro equipo hemos investigado varios casos, como el de las cápsulas que prometen "perder peso de forma saludable" o los bulos sobre el ayuno intermitente para combatir el cáncer. En VerificaRTVE también hemos analizado con una psicóloga los riesgos para la salud mental de las adolescentes que pueden provocar las falsas influencers generadas con IA que promocionan la venta de productos de belleza.
Recomendaciones para acabar con la desinformación en salud
"Ante la desinformación, el periodismo especializado tiene un papel muy relevante y por ello, es necesario fomentar el periodismo especializado en salud", nos dicen Javier Granda y Susana Fernández. Los organismos públicos y empresas tecnológicas cuentan con un papel importante, a su juicio, y "deben monitorizar la propagación de contenidos dañinos y realizar acciones para mitigar su posible impacto en la sociedad" (pág. 33).
Defienden también la existencia de espacios de salud y ciencia en los medios. Por último, subrayan la importancia de "trabajar en iniciativas de alfabetización mediática, científica y en salud para que la población tenga los recursos para poder identificar esta desinformación".