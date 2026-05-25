Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp si es cierto que algunas vacunas contienen "células de fetos abortados". Es falso. Las vacunas no contienen células de fetos abortados. Es un bulo recurrente que circula en redes sociales e internet desde la pandemia del coronavirus, en 2020.

Un bulo que confunde las células con las líneas celulares

El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría ya desmintió en 2020 que se usen fetos abortados para fabricar vacunas. Argumenta que, en ocasiones, se usan "cultivos de células de origen humano cuyo origen remoto fueron tejidos pulmonares de dos únicos fetos producto de abortos (uno en 1962 en Suecia y el otro en 1966 en el Reino Unido) efectuados de acuerdo con la legislación vigente entonces". "Después, algunas células se han reproducido mediante métodos naturales en el laboratorio y, por lo tanto, lo usado para la fabricación de vacunas son nuevas células creadas en laboratorio, y no células de fetos abortados", concluyen.

Lo que se usa para la fabricación de vacunas no son las células sino las denominadas 'líneas celulares', lo que implica "utilizar cultivos, copias o desarrollos de una célula original incluso muchos años después de su obtención". Lo explica Isabel Sola, investigadora científica en Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC), en esta noticia de VerificaRTVE publicada en junio de 2020.

La especialista señalaba entonces que las líneas celulares parten de lo que "muy probablemente sean células que tienen un origen humano, que se han inmortalizado [son las que se pueden dividir indefinidamente en el laboratorio] y que se disponen de forma continua y permiten crecer virus en ellas". "En el laboratorio trabajamos con células inmortalizadas que vienen de un tumor de hígado, de células de pulmón, etc..", exponía.