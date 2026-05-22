VerificaRTVE recibe el reconocimiento especial Biotech 360º de AseBio por su labor divulgativa en biotecnología

VerificaRTVE ha recibido este jueves un Premio AseBio de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología de la Asociación Española de Bioempresas en categoría Biotech 360º por su labor divulgativa "rigurosa y de gran valor informativo" sobre las proteínas alternativas. En esta edición, también han sido reconocidos los periodistas Raúl Limón y Patricia Fernández de Lis, las divulgadoras científicas Alba Morán Álvarez y Lucía Almagro Ruiz y el doctor en Biomedicina y Biotecnología Adolfo Rodríguez Eguren.

Estos galardones distinguen a periodistas, divulgadores y creadores de contenido que contribuyen a acercar la biotecnología a la sociedad; en concreto, el reconocimiento especial Biotech 360º premia la excelencia en la comunicación y divulgación científica de aquellos contenidos que ofrecen una visión integral, rigurosa y actualizada de los principales temas del sector biotecnológico.

En esta edición 2026, la temática escogida ha sido las proteínas alternativas y el jurado ha mencionado, de manera especial, dos artículos del equipo VerificaRTVE sobre la regulación de los alimentos elaborados a partir de larvas de Tenebrio molitor (gusano de la harina): "El polvo de larvas del gusano de la harina aprobado por la UE no es 'cancerígeno' ni 'tóxico'" y "La UE no prohíbe la 'comida natural' y no autoriza que comamos alimentos con larvas de gusano 'sin saberlo'".