VerificaRTVE recibe el reconocimiento especial Biotech 360º de AseBio por su labor divulgativa en biotecnología
- La Asociación Española de Bioempresas reconoce a los profesionales de la comunicación que contribuyen a acercar la biotecnología a la sociedad
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VerificaRTVE ha recibido este jueves un Premio AseBio de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología de la Asociación Española de Bioempresas en categoría Biotech 360º por su labor divulgativa "rigurosa y de gran valor informativo" sobre las proteínas alternativas. En esta edición, también han sido reconocidos los periodistas Raúl Limón y Patricia Fernández de Lis, las divulgadoras científicas Alba Morán Álvarez y Lucía Almagro Ruiz y el doctor en Biomedicina y Biotecnología Adolfo Rodríguez Eguren.
Estos galardones distinguen a periodistas, divulgadores y creadores de contenido que contribuyen a acercar la biotecnología a la sociedad; en concreto, el reconocimiento especial Biotech 360º premia la excelencia en la comunicación y divulgación científica de aquellos contenidos que ofrecen una visión integral, rigurosa y actualizada de los principales temas del sector biotecnológico.
En esta edición 2026, la temática escogida ha sido las proteínas alternativas y el jurado ha mencionado, de manera especial, dos artículos del equipo VerificaRTVE sobre la regulación de los alimentos elaborados a partir de larvas de Tenebrio molitor (gusano de la harina): "El polvo de larvas del gusano de la harina aprobado por la UE no es 'cancerígeno' ni 'tóxico'" y "La UE no prohíbe la 'comida natural' y no autoriza que comamos alimentos con larvas de gusano 'sin saberlo'".
Periodismo científico para combatir la desinformación
Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Datos y Narrativas Visuales de RTVE, Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE y María Navarro Sorolla, redactora de VerificaRTVE, han sido las encargadas de recibir el galardón. En el acto, celebrado en el Ateneo de Madrid, se ha puesto en valor el papel de los periodistas especializados y de los representantes del ecosistema científico y divulgativo español para ofrecer al público información rigurosa sobre temas de actualidad como el hantavirus, que suelen ser objeto de desinformación.
VerificaRTVE ha obtenido varios premios por su lucha contra la desinformación como la Medalla de Oro de la Cruz Roja, recibida este mismo mes de mayo, el Premio Pilar Blanco 2025 a la Comunicación Sociolaboral de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO Madrid y un reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por su labor durante la dana en Valencia y Albacete. Además, el equipo de verificación de RTVE también ha sido reconocido con el Premio CLABE (Club Abierto de Editores) por combatir la desinformación sanitaria.