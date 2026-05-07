VerificaRTVE recibe la Medalla de Oro de Cruz Roja "por su labor esencial contra la desinformación"

VerificaRTVE ha recibido este jueves la Medalla de Oro de Cruz Roja como reconocimiento a su "labor esencial contra la desinformación". En el marco del Día Mundial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la reina Letizia ha presidido esta entrega de premios en la ciudad de Pamplona en la que también han sido galardonados el doctor Julio Ancochea, la Fundación Maldita.es, la escritora Irene Vallejo, el Mercado Escuela San Cristóbal y la organización Plena Inclusión.

Bajo el lema de 'Compromiso' ha arrancado este jueves el acto de entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja en el Museo Universidad de Navarra, en Pamplona. Un reconocimiento que la organización "concede para poner en valor esa trayectoria de personas y de entidades que han generado un gran impacto social, han contribuido a los principios humanitarios y al bien común", ha subrayado la periodista navarra y presentadora del evento Cristina Ochoa.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ha recogido la Medalla de Oro de Cruz Roja para el equipo de verificación de RTVE que reconoce "su labor crucial contra la desinformación y su contribución a una información rigurosa desde el servicio público".

"Quienes hacéis el bien sois legión". Con esta frase ha inaugurado la reina Letizia esta gala de premios. Al acto también han acudido autoridades como la presidenta del Gobierno navarro María Chivite y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Para Cruz Roja la desinformación "representa un grave problema que amenaza la paz y cohesión social". Lo consideran "un fenómeno que nos afecta a todos y todas" y, por ello, defienden que "combatirla es una responsabilidad compartida que atañe a cada persona, grupo y entidad, sea del ámbito privado o del público".

VerificaRTVE y Fundación Maldita.es han recibido sendas Medallas de Oro de Cruz Roja. La organización destaca que el trabajo de ambas entidades "resulta crítico en la lucha contra la desinformación y representa el compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, entre otras cosas, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos".

Este año, las Medallas de Oro de Cruz Roja también han recaído en "una iniciativa de barrio para la inserción laboral de jóvenes" (El Mercado de San Cristóbal de CESAL) un "movimiento asociativo para la inclusión como ciudadanía de pleno derecho de personas con discapacidad intelectual" (Plena Inclusión) ; Irene Vallejo, "una escritora que reivindica la empatía"; y el doctor Julio Ancochea un médico "de marcada orientación humanista y compromiso social".

Autoridades y galardonados en la entrega de las Medallas de Oro de Cruz Roja 2026 EFE

La presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha clausurado el acto señalando: "Vivimos en un mundo en el que se intenta transformar la vulnerabilidad en culpa, se deshumaniza a quienes son distintos y se fabrican realidades con el fin de enfrentarnos. Pero esta no es la verdad. El compromiso con la dignidad de quien sufre, con el trato humano, sigue presente". Pageo también ha reconocido la labor de los voluntarios de Cruz Roja: "Pese a las sombras de nuestros días, el compromiso de todos ellos desmiente a la impotencia y reafirma a la esperanza, preservando ese núcleo fundamental de nuestra humanidad compartida y eso merece ser celebrado".