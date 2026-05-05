RTVE Noticias gana dos premios SND por el diseño informativo del cónclave

RTVE Noticias ha sido distinguida con dos reconocimientos en la 47ª edición de los premios internacionales de la Society for News Design (SND), considerados los galardones más prestigiosos del diseño informativo a nivel mundial. RTVE Noticias ha obtenido una medalla de plata en la categoría Story Page Design – Internacional y un Award of Excellence en Ilustración-Internacional por el especial interactivo ‘¿Cómo se elige al nuevo papa? Así funcionan las votaciones, el cónclave y las fumatas’, desarrollado por los equipos de DatosRTVE e InfografíaRTVE.

El jurado destacó especialmente la calidad narrativa y visual del trabajo premiado. En su valoración de la medalla de plata, los jueces elogiaron el desplazamiento fluido y los diferentes recursos gráficos, superposiciones e ilustraciones utilizadas para realzar la narrativa. "Hemos visto muchos artículos sobre esto, pero esta fue la mejor versión", fue la conclusión del jurado.

La muerte del papa Francisco, tras 12 años al frente de la Iglesia católica, puso en marcha el cónclave, un proceso con siglos de tradición y una liturgia magistralmente narrada e ilustrada por el equipo de Noticias, Datos e Infografía de RTVE.