RTVE Noticias gana dos premios SND por el diseño informativo del cónclave
- Ha obtenido la medalla de plata en la categoría Story Page Design – Internacional y un Award of Excellence en Ilustración-Internacional
- El jurado ha destacado la calidad narrativa y visual del especial interactivo ‘¿Cómo se elige al nuevo papa? Así funcionan las votaciones, el cónclave y las fumatas’
RTVE Noticias ha sido distinguida con dos reconocimientos en la 47ª edición de los premios internacionales de la Society for News Design (SND), considerados los galardones más prestigiosos del diseño informativo a nivel mundial. RTVE Noticias ha obtenido una medalla de plata en la categoría Story Page Design – Internacional y un Award of Excellence en Ilustración-Internacional por el especial interactivo ‘¿Cómo se elige al nuevo papa? Así funcionan las votaciones, el cónclave y las fumatas’, desarrollado por los equipos de DatosRTVE e InfografíaRTVE.
El jurado destacó especialmente la calidad narrativa y visual del trabajo premiado. En su valoración de la medalla de plata, los jueces elogiaron el desplazamiento fluido y los diferentes recursos gráficos, superposiciones e ilustraciones utilizadas para realzar la narrativa. "Hemos visto muchos artículos sobre esto, pero esta fue la mejor versión", fue la conclusión del jurado.
La muerte del papa Francisco, tras 12 años al frente de la Iglesia católica, puso en marcha el cónclave, un proceso con siglos de tradición y una liturgia magistralmente narrada e ilustrada por el equipo de Noticias, Datos e Infografía de RTVE.
Los 'Oscar' del diseño periodístico
La edición número 47 del concurso Best of News Design ha reunido cerca de 4.200 candidaturas procedentes de medios de todo el mundo. En total, se han concedido 24 medallas de oro, 72 de plata, 268 de bronce y 1.298 menciones honoríficas. Solo el 9 % de los trabajos presentados logró una medalla, mientras que un 31 % recibió alguna mención, lo que refleja el alto nivel competitivo del certamen. El año pasado RTVE logró hasta doce reconocimientos.
Entre las publicaciones más galardonadas de esta edición figuran cabeceras internacionales de referencia como The New York Times, The Washington Post, The Straits Times o Reuters.
Los trabajos premiados han sido seleccionados por un jurado compuesto por 36 periodistas visuales de distintas organizaciones internacionales, entre ellos profesionales vinculados a medios como The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg y RTVE, que evaluaron los mejores proyectos publicados a lo largo de 2025. La diversidad geográfica y profesional del jurado ha sido una de las claves para garantizar una valoración global del diseño informativo contemporáneo.
Como novedad en esta edición, los jueces se reunieron presencialmente en dos sedes diferentes por primera vez: el Área de la Bahía de San Francisco y Singapur. Un paso que refuerza el carácter internacional de unos premios que reconocen la innovación y excelencia en el periodismo visual a escala mundial.