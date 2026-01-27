RTVE Noticias, Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' por la serie 'El otro frente: Cisjordania'
- La serie documental, elaborada por Sara Mosleh y David Sieira, ha sido producida por el equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias
RTVE Noticias ha sido reconocida con el V Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales', en la categoría audiovisual, por la serie documental ‘El otro frente: Cisjordania’, realizada por los periodistas Sara Mosleh y David Sieira. El trabajo ofrece una mirada en profundidad a la ocupación israelí en Cisjordania a través de las voces y experiencias de los protagonistas de ambas partes.
Los galardones se entregaron este lunes, 26 de enero, en CaixaForum Sevilla, en un acto celebrado en el marco de la quinta edición de los premios, convocados por la Diputación de Sevilla junto con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).
Un “trabajo periodístico de excelencia”
El jurado ha subrayado que ‘El otro frente: Cisjordania’ “aúna una rigurosa documentación y una acertada selección de entrevistados al servicio de un guion equilibrado y bien desarrollado” y que, “con una narrativa innovadora, aporta el contexto necesario para ofrecer una visión clarificadora y crítica” sobre la realidad que viven tanto los colonos judíos como la población palestina.
En su fallo, el jurado califica la serie como “un trabajo periodístico de excelencia” y “un ejemplo contemporáneo del ‘andar y contar’ que define el legado de Manuel Chaves Nogales”.
Una serie documental de RTVE Noticias
La serie, producida por el equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias, está estructurada en tres episodios —‘La Tierra’, ‘La Segregación’ y ‘La Justicia’— y fue emitida en RTVE Noticias, en RTVE Play y en el Canal 24 horas. Actualmente, puede verse también en RTVE Play y en el canal de YouTube de RTVE Noticias.
El Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' tiene como objetivo reconocer trabajos periodísticos que destaquen por sus valores profesionales y humanos, como la honestidad y la independencia, en línea con el periodismo de calle —“andar y contar”— que caracterizó al periodista y escritor sevillano.
A esta quinta edición se presentaron 100 trabajos procedentes de diez países. Cada una de las categorías está dotada con 6.000 euros.
El jurado de esta V edición estuvo integrado por Casimiro Fernández (diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla), Rafael Rodríguez (presidente de la APS), Antony Jones (nieto de Manuel Chaves Nogales), y las periodistas Charo Ramos, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, y Ángela Herrera (Gabinete de Comunicación de la Diputación), además de los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.
El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; de Antony Jones; y del presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, así como de miembros del jurado, representantes institucionales y profesionales del sector.