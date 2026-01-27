RTVE Noticias, Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales' por la serie 'El otro frente: Cisjordania'

RTVE Noticias ha sido reconocida con el V Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales', en la categoría audiovisual, por la serie documental ‘El otro frente: Cisjordania’, realizada por los periodistas Sara Mosleh y David Sieira. El trabajo ofrece una mirada en profundidad a la ocupación israelí en Cisjordania a través de las voces y experiencias de los protagonistas de ambas partes.

Los galardones se entregaron este lunes, 26 de enero, en CaixaForum Sevilla, en un acto celebrado en el marco de la quinta edición de los premios, convocados por la Diputación de Sevilla junto con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).

Un “trabajo periodístico de excelencia” El jurado ha subrayado que ‘El otro frente: Cisjordania’ “aúna una rigurosa documentación y una acertada selección de entrevistados al servicio de un guion equilibrado y bien desarrollado” y que, “con una narrativa innovadora, aporta el contexto necesario para ofrecer una visión clarificadora y crítica” sobre la realidad que viven tanto los colonos judíos como la población palestina. En su fallo, el jurado califica la serie como “un trabajo periodístico de excelencia” y “un ejemplo contemporáneo del ‘andar y contar’ que define el legado de Manuel Chaves Nogales”.