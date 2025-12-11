RTVE y la Fundación SGAE entregan el Premio Carlos Tena a la divulgación musical a la revista Scherzo y a Domingo J. Casas

El fotógrafo Domingo J. Casas y la revista especializada Scherzo recibieron este miércoles el III Premio Carlos Tena a la divulgación musical 2025, organizado conjuntamente por la Corporación RTVE y Fundación SGAE, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la promoción y la difusión de la música en España.

El acto de entrega, celebrado en la sede de SGAE en Madrid y conducido por Andrea Rullán, directora de comunicación de Fundación SGAE, contó con la presencia del director de Iniciativas Culturales de RTVE, Ignacio Elguero; del consejero de RTVE Mariano Muniesa; el presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, y Marta Beca, secretaria general de SGAE.

El jurado ha destacado la larga trayectoria de ambos ganadores. Por un lado, la revista Scherzo, que celebra este diciembre 40 años de divulgación en el campo de la música clásica no solo como medio de comunicación, sino también por la labor de su fundación y la promoción del repertorio clásico contemporáneo. Por su parte, Domingo J. Casas por su labor como fotoperiodista, muchas veces infravalorada, poseedor del mayor archivo de España con más de 250.000 instantáneas a su espalda que retratan la música en vivo popular.

Andrea Rullán, presentadora del acto, agradeció a RTVE su participación en este premio y reconoció la importancia de la labor del periodista, divulgador y fotógrafo para la difusión de la cultura: “En la cadena de la promoción hay un eslabón olvidado que hoy reconocemos. Ellos dejan testimonio de lo que está sucediendo”.

Amplia trayectoria en la promoción de la música en España Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE resaltó la trayectoria de Domingo J. Casas: “Es poseedor del mayor archivo fotográfico analógico, pero si pensamos en términos digitales supera el millón”. Domingo J. Casas agradeció este reconocimiento: “Quiero dar las gracias por este premio a SGAE y RTVE. Aunque hoy también es un día triste: hemos perdido a dos grandes figuras del rock en España, Robe Iniesta y Jorge (Ilegales). Este reconocimiento va para ellos también.” Lo recibió de manos de José Manuel Casañ (Seguridad Social) que deseaba larga vida al rock. Domingo J. Casas recoge el Premio Carlos Tena a la divulgación musical Sergio Albert Por su parte, Juan José Solana, presidente de Fundación SGAE, presentó el premio para Scherzo: “esta revista trajo a un país que estaba necesitado de información rigurosa y de noticias de lo que pasaba en el mundo, un mundo del que durante tanto tiempo estuvimos apartados”. A continuación, el guitarrista Pablo Sainz Villegas entregó el premio a Juan Lucas y Santiago Martín Bermúdez, director y fundador y presidente de Scherzo, respectivamente. El primero recordó también su pasado rockero mientras que Martín Bermúdez mencionó algunas de las ausencias en estas cuatro décadas de trayectoria de Scherzo: “de los ocho fundadores ya solo quedamos cuatro.! En estos 40 años hemos visto grandes transformaciones tecnológicas”. Santiago Martín Bermúdez de la revista Scherzo Sergio Albert AvilÃ©s Han formado el jurado Soco Collado, directora gerente de Promusicae; Sonia Durán, directora gerente Unión Fonográfica Independiente (UFi); Laura Pardo, secretaria y tesorera de Periodistas Asociados de Música; Andrea Rullán, directora de comunicación de Fundación SGAE; Eva Sandoval, directora de Radio Clásica; Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de Fundación SGAE, con voz pero sin voto, e Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, con voz pero sin voto.