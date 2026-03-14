El cine participado por RTVE conquista el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro para 'Yo no moriré de amor'

El cine apoyado por RTVE ha arrasado en la 29ª edición del Festival de Málaga, con ‘Yo no moriré de amor’, de Marta Matute, como gran triunfadora. Ha obtenido la Biznaga de Oro a la mejor película española y sendas Biznagas de Plata para los intérpretes Júlia Mascort y Tomás del Estal. ‘Iván & Hadoum’, de Ian de la Rosa, ha despuntado con importantes galardones; y ‘Pioneras’, de Marta Díaz de Lope Díaz, y ‘Corredora’, de Laura García Alonso, también han resultado premiadas. La gala de clausura se emitirá este sábado a las 20:00 horas en La 2 y RTVE Play.

Dentro de la sección oficial, la cinta dirigida por Marta Matute ‘Yo no moriré de amor’ ha sido la gran triunfadora de esta edición con la Biznaga de Oro a la mejor película española. Su protagonista, Júlia Mascort, se ha hecho con la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina, mientras que el actor Tomás de Estal ha hecho lo propio con la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina de reparto. Además, la película ha conseguido el Premio Feroz Puerta Oscura 2026 al mejor largometraje de sección oficial a concurso, otorgado por los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

'Iván & Hadoum', una de las grandes triunfadoras Festival de Málaga/Álex Zea

‘Iván & Hadoum’, de Ian de la Rosa, ha acaparado los restantes galardones principales. Ha obtenido la Biznaga de Plata Premio especial del jurado y la Biznaga de Plata al mejor guion. Además, su protagonista, Silver Chicón, ha sido merecedor de una Mención especial del jurado a la mejor interpretación masculina.

El Premio ASECAN Ópera Prima, otorgado por miembros de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ha recaído en el filme ‘Corredora’, de Laura García Alonso.

‘Pioneras: solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz, ha contado con una gran acogida y ha conseguido la Biznaga de Plata Premio del Público (votación en sala). Y ‘Dos días’, de Gonzaga Manso, se ha hecho con la Biznaga de Plata Premio del Público de la sección oficial de largometrajes fuera de concurso.

'Pioneras', Biznaga de Plata Premio del Público (votación en sala) Festival de Málaga/Álex Zea

Además, ‘Mar de noche’, de Pablo Garví, ha obtenido el Premio RTVE Talento Málaga Short Corner al mejor cortometraje de ficción. Un reconocimiento dotado de 15.000 euros con el que la Corporación reconoce el talento de la nueva generación de cineastas jóvenes.

En esta edición, el jurado de la sección oficial de largometrajes a concurso ha estado integrado en por Jaione Camborda (presidenta), Belén Funes, Loreto Mauleón, Daniela Michel, Rosa Montero, Gastón Pauls y Santiago Roncagliolo.