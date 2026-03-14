RTVE presenta en Málaga 'Kraken, el libro negro de las horas', protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantos

Este viernes se presentó en el Festival de Málaga ‘Kraken, el libro negro de las horas’, un thriller lleno de giros inesperados protagonizado por Alejo Sauras y Maggie Civantos. La película, participada por RTVE, podrá verse en los cines el próximo 24 de abril. Sus directores, Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, y guionistas, Rocío Martínez y Juan Carlos Cueto, llevan a la gran pantalla la novela superventas de Eva García Saenz de Urturi.

La historia se remonta a 2022. Vitoria se convierte en el escenario de un chantaje al exinspector Unai López de Ayala, conocido como Kraken (Alejo Sauras). Una llamada anónima le lanza un ultimátum: si no localiza en siete días el legendario ‘Libro negro de las horas’, considerada una joya bibliográfica, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, será asesinada.

Kraken emprende junto a Esti (Maggie Civantos) una carrera contra reloj para dar caza a un criminal que no solo supone la mayor amenaza hacia su familia, sino que además tiene el poder de reescribir su pasado.

'Kraken, el libro negro de las horas' se ha estrenado en esta edición del certamen Festival de Málaga

Más que una trama llena de sorpresas Los directores de ‘Kraken, el libro negro de las horas’ señalan que la clave del éxito no reside únicamente en los giros inesperados: “Tiene unos maravillosos personajes que es lo que enamora de la historia. Unos personajes, tanto los protagonistas Kraken y Estíbaliz, como todos sus secundarios, que no solo tienen un presente que atrapa, sino que todos ellos tienen un pasado que se va desvelando a medida que avanza el guion”, apuntan Sanabria y Llamas. El reparto lo completan Natalia Rodríguez, Martin Urrutia, Natalia Millán, Ana Gracia, Aitziber Luma y Fernando Soto. Juntos dan forma al guion de Rocío Martínez y Juan Carlos Cueto. El equipo artístico de la película Festival de Málaga/Álex Zea